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Песков указал на прямую вовлеченность НАТО в конфликт на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 26 января во время брифинга заявил о том, что Москва воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против РФ.

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«Из европейских столиц, из Вашингтона постоянно звучат заявления, что направление различных систем вооружения на Украине, в том числе танков, никоим образом не означает вовлеченность этих стран, Альянса, в боевые действия на Украине. Мы с этим категорически не согласны и в Москве всё, что делает Альянс, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. И мы видим, что она растет», — отметил он.

Песков также добавил, что это касается в том числе и того вооружение, которое западные страны поставляют без разрешения официальному Киеву использовать на территории России.

Ранее 26 января издание Politico указало на то, что поставка современных западных истребителей может стать следующим логичным шагом в рамках военной помощи Киеву. Один из опрошенных источников подчеркнул, что на данный момент передачу современных истребителей западного образца представить совершенно невозможно, однако обсуждение данного шага может начаться в течение 2–3 недель.

В свою очередь депутат комитета бундестага по обороне от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте в беседе с «Известиями» заявил о том, что Германия в будущем может решиться и на поставки боевых самолетов Киеву. На этом фоне он считает, что власти могут пойти на поставки истребителей, хотя сейчас такую возможность Берлин исключает.

До этого, 25 января, правительство Германии подтвердило решение об отправке Украине немецких танков Leopard 2. Уточняется, что Берлин направит Киеву 14 танков Leopard 2 из запасов бундесвера. Первые танки могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

В тот же день президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Американский лидер также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. В администрации президента США также отметили, что на поставку бронемашин могут уйти месяцы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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