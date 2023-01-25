Первые танки Leopard могут поставить Украине через три месяца

Первые танки Leopard могут быть поставлены на Украину примерно через три месяца. Об этом в среду, 25 января, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала Die Welt.

«Это (поставки танков. — Ред.) не случится ранее чем через три-четыре месяца», — сказал Писториус.

Министр добавил, что ФРГ будет обсуждать вопросы поставок вооружений Украине до тех пор, пока продолжается конфликт.

При этом Писториус подчеркнул, что, оказывая помощь Киеву, Германия не должна становиться участником конфликта. Он также добавил, что решение Берлина о передаче танков Киеву не является поводом для радости.

Днем ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение о передаче Украине танков Leopard 2. Речь идет о целой роте танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.

Помимо таких стран, как Польша и Финляндия, которые уже публично заявили о готовности предоставить Украине некоторое количество своих танков Leopard 2, выяснилось, что Испания, Нидерланды и Дания также готовы поставить часть своих танков для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласие на отправку этих танков Киеву другими странами дает Германия на правах страны-производителя.

По подсчетам украинского издания «Страна.ua», в целом Украина может получить до 113 танков Leopard 2. Отмечается, что почти половину — 53 танка, готова передать Испания, однако в настоящее время 33 из них нужно ремонтировать.

Между тем, как рассказал 25 декабря в беседе с «Известиями» военный эксперт Игорь Никулин, поставки немецкой тяжелой техники на Украину радикально не повлияют на ситуацию. Он отметил, что танки Leopard 1990-х годов выпуска стоят на вооружении Турции и схожи по параметрам с модернизированным Т-72. Боевые машины плохо показали себя в сирийской кампании, их легко подбивали даже из старых советских гранатометов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что танки не помогут ВСУ провести наступление, а кроме того, поставляемое вооружение станет законной целью для ВС РФ.