Украинские СМИ посчитали количество обещанных Киеву танков Leopard 2

Украинское издание «Страна.ua» посчитало, сколько немецких танков Leopard 2 по существующим публикациям в СМИ смогут поставить западные страны.

По подсчетам издания, Нидерланды обещают поставить Киеву 18 танков, Германия и Польша — по 14, Норвегия — до восьми, Португалия — шесть.

При этом Испания выразила готовность передать 53 танка Leopard 2, но, как указывает издание, в настоящее время 33 из них нужно ремонтировать.

В результате Украина может получить до 113 танков Leopard 2.

«Страна.ua» также напомнила об обещании Великобритании поставить Киеву 14 танков Challenger. США, в свою очередь, заявляли о готовности передать 30–50 танков Abrams, однако их поставки могут затянуться на год, отметили в издании.

Ранее в этот день правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2. Берлин направит Киеву 14 танков Leopard 2 из запасов бундесвера. В заявлении правительства Германии отмечалось, что другие европейские страны — партнеры Германии — также передадут Украине немецкие танки со своих складов.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не имеет воли, а делает то, что ему указывают «из-за океана».

Накануне, 24 января, телеканал ABC сообщил, что 12 стран согласились на передачу Киеву немецких танков Leopard 2. Помимо таких стран, как Польша и Финляндия, которые уже публично заявили о готовности предоставить Украине некоторое количество своих танков Leopard 2, источник также рассказал о том, что Испания, Нидерланды и Дания также готовы поставить часть своих танков для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военный эксперт Игорь Никулин 25 января в беседе с «Известиями» заявил, что поставки танков Leopard 2 на Украину радикально не повлияют на ход спецоперации РФ. Он отметил, что у российских военных с ними проблем не будет.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что поставки танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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