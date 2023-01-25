В Госдуме указали на отсутствие воли у Шольца в принятии решений

Канцлер Германии Олаф Шольц не имеет воли, а делает то, что ему указывают «из-за океана». Об этом 25 января заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом он прокомментировал информацию журнала Der Spiegel о том, что Шольц принял решение отправить на Украину танки Leopard 2.

«Шольц делает то, что от него требуется из-за океана — покупает СПГ, строит новые терминалы. Передача танков — из той же серии. Делать не так, как выгодно, а так, как требуют. Стальной воли у Шольца нет, к сожалению, наверное, и не будет», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

22 января Шольц сообщил, что в вопросе поставок танков на Украину ФРГ действует в координации со своими союзниками в крупных странах Европы. Немецкий канцлер добавил, что также большую помощь Украине оказывают и США, с которыми Германия тесно сотрудничает в поставках эффективного и доступного оружия. Он предупредил, что поддержка Киева не уменьшится и будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо.

20 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами тяжелых вооружений Киеву только добавят проблем для Украины, но ничего не изменят в продвижении России к достижению своих целей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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