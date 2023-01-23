Надвижение штурма: российские силы освободили Двуречье в ДНР

Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке подразделений российской армии 21 января освободили село Двуречье в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. На донецком направлении за выходные уничтожено не менее 130 украинских военнослужащих и более 10 единиц военной техники, включая гаубицы Д-20 и Д-30. На других участках фронта были сбиты самолеты Су-24 и Су-25, а также вертолет Ми-8 противника. События последний дней говорят о том, что инициатива в зоне проведения СВО прочно перешла к российской армии, считают эксперты.

Донбасский штурм

В Министерстве обороны России сообщили подробности боев на донецком направлении 21 и 22 ноября. В субботу добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье.

— Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На следующий день, 22 января, подразделения Южного военного округа и добровольцы штурмовых отрядов продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение подразделениям ВФУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Благодатное, Краснополье и Северное в ДНР.

В течение двух суток на донецком направлении уничтожены более 130 военнослужащих, пять бронемашин, два автомобиля, три пикапа, а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

Надвижение штурма Солдаты ВФУ Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko

В районе Водяного и Антоновки поражены два склада артиллерийских боеприпасов, а в районе Малиновки — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37 производства США.

Последние события говорят о том, что инициатива в зоне проведения СВО прочно перешла к российской армии , считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Сейчас российская армия, как пошутили в одном фильме, диктует свою непреклонную волю остальному миру, — отметил эксперт. — Но, конечно, надо понимать, что в реальности наши успехи пока не являются стратегическими — это тактическое продвижение. Оно улучшает наши позиции, противник при этом несет большие потери. Но пока их нельзя оценивать как что-то серьезное и знаковое.

Эксперт отметил, что властями Украине поставлена задача за месяц-полтора мобилизовать не меньше 150 тыс. человек, чтобы сформировать два ударных корпуса.

— Только в январе они получили комплект техники, позволяющий укомплектовать три пехотные бригады типа американских Stryker , — отметил он. — Украине сейчас очень нужны танки. Советские им дает Польша. Англичане готовят передачу своих тяжелых Challenger. К этому процессу могут подключиться и другие страны.

Это усиление вряд ли что-то изменит в стратегическом плане, но оно, безусловно, затянет боевые действия, считает эксперт.

— Можно рассчитывать, что к февралю мы продавим украинские силы до последней линии обороны в Донбассе — Константиновка–Краматорск–Северск, — отметил он. — Тем более что Украина сейчас многие лучшие свои части, понесшие большие потери, оттягивает для пополнения и переформироваяния и заменяет их теробороной. Это облегчает задачу.

Ближе к Запорожью

В течение 21 и 22 января на запорожском направлении в результате наступательных действий подразделениями Восточного военного округа были заняты более выгодные рубежи и позиции , сообщили в Минобороны РФ.

За выходные дни уничтожены около 115 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная гаубица «Акация», также три гаубицы Д-20, гаубица Д-30 и склад артиллерийских боеприпасов ВФУ.

На херсонском направлении уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-36.

За двое суток на купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 103-й бригады теробороны, а также 14-й и 92-й механизированных бригад ВФУ. Кроме того, уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВФУ.

Потери украинских формирований на данном направлении — более 85 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и пикап.

Надвижение штурма Военнослужащие ВС РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

На краснолиманском направлении огнем артиллерии Центрального военного округа и воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 111-й и 125-й бригад теробороны, 92-й механизированной бригады ВФУ, 95-й и 80-й десантно-штурмовых бригад ВФУ.

Уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять бронемашин, пикап, гаубица Д-20, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за двое суток поразили пункты управления 128-й горно-штурмовой бригады и 36-го отдельного стрелкового батальона теробороны, 141 артиллерийское подразделение ВФУ на огневых позициях, а также 214 районов сосредоточения войск.

Истребительной авиацией ВКС России сбили самолет Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Владимировка в ДНР.

Средства ПВО за двое суток сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области и самолет Су-25 в районе населенного пункта Антоновка в ДНР. Также сбито 23 украинских беспилотника, пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», две противорадиолокационные ракеты HARM в районах населенных пунктов Васильевка, Грозовое, Работино, Молочанск и Степногорск Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 376 самолетов, 203 вертолета, 2931 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный комплекс, 7601 танк и другие боевые бронированные машины, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8144 единицы специальной военной автомобильной техники — перечислил Игорь Конашенков.

Восемь сбитых БПЛА

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Расчет ЗРК «Оса» старшего лейтенанта Павла Солдатенкова прикрывал обороняющиеся российские подразделения от воздушных атак противника, когда украинские националисты атаковали позиции наших войск. Расчет Павла обнаружил БПЛА противника, проводящий разведку позиций, и сбил его прицельным огнем.

После смены позиции был обнаружен еще один разведывательный БПЛА — его тоже оперативно сбили. За время нахождения в данном оборонительном районе расчет старшего лейтенанта Солдатенкова уничтожил восемь вражеских БПЛА.

Надвижение штурма Военнослужащий ВС РФ на передовой Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Грамотные действия старшего лейтенанта Павла Солдатенкова позволили не допустить нанесение прицельного артиллерийского огня по обороняющимся российским подразделениям и сохранить жизни личного состава расчета, рассказали в военном ведомстве.

В ходе боевого дежурства лейтенант Сергей Чернояров обнаружил в воздухе ракету РСЗО противника, которая летела в направлении склада ракетно-артиллерийского вооружения. Он уничтожил цель одной ракетой, затем продолжил наблюдение и спустя короткий промежуток времени уничтожил следующую ракету.

В ходе его боевого дежурства было уничтожено более 27 воздушных целей. Ни один обстрел противника не достиг цели, что обеспечило безопасность личного состава наших войск, не было допущено утраты боеприпасов для ведения артиллерийского огня, рассказали в военном ведомстве.