Подготовительная работа: российская армия освободила Клещеевку и Лобковое

Вооруженные силы РФ и добровольческие штурмовые отряды освободили села Клещеевка в ДНР и Лобковое в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ 20 января. За сутки на этих направлениях были уничтожены около 150 украинских военнослужащих, семь бронемашин, три САУ, четыре гаубицы и другая военная техника. Эксперты отмечают, что освобождение этих населенных пунктов может быть предтечей крупного наступления российских сил. Также в этот день истребителями и подразделениями ПВО были сбиты два вертолета Ми-8 украинских воздушных сил.

Взятие Клещеевки

В Министерстве обороны России 20 января сообщили подробности боев на донецком направлении. Населенный пункт Клещеевка был освобожден добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа , рассказали в военном ведомстве.

— Кроме того, за сутки уничтожены: до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-20 , — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В районе Звановки в ДНР уничтожен склад реактивных снарядов к системам залпового огня ВФУ, добавил он.

Подготовительная работа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Также в этот день подразделения Восточного военного округа освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области. В расположенном неподалеку населенном пункте Каменское был уничтожен ангар с вооружением и военной техникой ВФУ. А в Малой Токмачке — РЛС контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37 производства США.

На этом направлении общие потери противника за сутки составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными , четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ «Акация», а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

Освобождение Клещеевки и Лобкового на первый взгляд выглядит как бои местного значения, но они могут быть предтечей более значимых событий, считает военный эксперт Алексей Леонков.

— Бои за Клещеевку — это часть операции по освобождению Артемовска, — отметил он. — Она находится к югу от этого города, и удачный штурм села приближает оперативное окружение важного для украинской обороны города. Взятие такого населенного пункта — это серьезная штурмовая работа при взаимодействии артиллерии и авиации . В Донбассе оборона противника построена так, чтобы один укрепрайон мог поддерживать другой. Например, при штурме Соледара украинские силы в этом городе поддерживались огнем из Артемовска, и наоборот. При такой организации даже небольшой населенный пункт имеет свое значение, и взятие Клещеевки — важный шаг к успеху в Донбассе. Оборонительная система, которая готовилась восемь лет, стала слабее , можно идти дальше.

Подготовительная работа Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

По словам эксперта, взятие Лобкового тоже может быть предвестником нашего наступления.

— Перед проведением больших операций всегда обеспечиваются выгодные позиции , — объяснил Алексей Леонков. — Они нужны для ввода крупных сил во время наступательных операций. Это как на шахматной доске: сначала двигаются пешки, а за ними идут более серьезные фигуры.

Немаловажно и то, что в ходе этих боев были нанесены серьезные потери пехоте и артиллерии противника.

— Только в Клещеевке украинские потери перевалили за тысячу, — считает Алексей Леонков. — О выбитых САУ и гаубицах мы читаем в сводках каждый день. Резервы украинских сил после таких боев серьезно сокращаются.

Сбиты два Ми-8

В зоне проведения специальной военной операции 20 января продолжались оборонительные бои, сообщили в Минобороны РФ.

Подготовительная работа Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— На купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих , боевая бронированная машина, два пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30, — сообщил Игорь Конашенков.

На краснолиманском направлении артиллерия Центрального военного округа разбила подразделения 92-й и 66-й механизированных бригад ВФУ и 95-й десантно-штурмовой бригады . Кроме того, уничтожен склад артиллерийских боеприпасов. Потери украинских формирований составили свыше 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и гаубицу Д-20.

В ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении уничтожена на огневой позиции американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и две гаубицы: Д-30 и «Мста-Б».

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 103 района сосредоточения войск.

Истребительная авиация ВКС России сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области. Еще один Ми-8 сбит силами ПВО в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области.

Подготовительная работа Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Также за сутки уничтожено пять беспилотников и шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Мирное и Любимовка Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 374 самолета, 202 вертолета, 2908 беспилотных летательных аппаратов, 401 зенитный ракетный комплекс, 7583 танка и других боевых бронированных машин, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3878 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8121 единица специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Обратили в бегство

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Старший лейтенант Роман Тимофеев обнаружил группу украинских боевиков, которая направлялась к российским позициям. Взвод инженерных заграждений под командованием Романа, несмотря на численное превосходство противника, вступил в бой. В ходе него были уничтожены три вражеских танка и БМП, а также 10 боевиков. В итоге противник понес серьезные потери и бежал с поля боя.

Подготовительная работа Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, украинские формирования атаковали позиции наших войск. Капитан Илья Капитонов оперативно перенес командный пункт в безопасный район, что помогло избежать потерь среди личного состава и техники.