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«Теперь мы залпы слышим часто»

На передовой в Сватово «Известия» увидели, чем живет город и как устроены брошенные украинскими войсками укрепрайоны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Лавров
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Линия Сватово – Кременная в последние дни опять стала горячей точкой в Донбассе. После того как украинские вооруженные формирования потеряли Соледар, они пытаются начать наступление на этом направлении. Сейчас в районе города Сватово резервисты и контрактники российской армии продолжают успешно отражать попытки ВФУ продвинуться вглубь территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Бойцы отмечают хорошее снабжение, при этом большую помощь им оказывают еще и волонтеры. Что оказалось самым ценным на передовой для мобилизованных и как живет защищаемый ими город — в репортаже «Известий».

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Второй тыл

Помимо официальных каналов снабжения войск в зоне СВО активно действуют и неформальные. Сюда регулярно доставляется волонтерская помощь, собранная большими и малыми фондами и даже частными лицами. Присоединяемся к микроавтобусу, везущему заказы одному из подразделений мобилизованных резервистов.

Подразделение размещено по нескольким позициям на купянском направлении в районе города Сватово. Объезд точек встречи с его бойцами по грязным и местами сильно разбитым сельским дорогам затянулся на несколько часов. Самую близкую к линии фронта навещаем еще до рассвета, чтобы успеть до активизации артиллерии. Она, будто бы не проснувшись, и правда почти безмолвствует.
Молодой боец Евгений, принимающий груз, чтобы отвезти его уже непосредственно на позиции, рассказывает, что он и его товарищи — из Северо-Восточного административного округа столицы. Центр поддержки мобилизованных из этого района с самого начала взял над ними опекунство.

Теперь мы залпы слышим часто
Сватово
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Лавров
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— Он вышел с нами на связь, когда мы только проходили подготовку в Подмосковье, и запросил у нас список необходимого. Мы такой выкатили, что у девушек из фонда глаза округлились. Но уже здесь поняли, что много лишнего заказали, потребности у нас тут не такие и большие. И хорошие лопаты, и пилы на передовой пехоте оказались гораздо полезнее, чем крутые «разгрузки», — рассказывает Евгений.

По словам бойца, когда их отправили на передовые позиции в 800 м от противника, они почти сразу оказались под обстрелами. Заранее припасенные инструменты позволили быстро окопаться и избежать потерь.

Нас полтора месяца в Наро-Фоминске учили всему, в том числе и окапываться, — рассказывает Евгений. — А то я «срочку» отслужил, но мы на ней ни одного окопа не вырыли. В нашем взводе потерь не было. Минометный обстрел — это страшно, особенно для неопытных солдат, тем более если они оказались без укрытия.

Теперь мы залпы слышим часто
Сватово
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Лавров
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Дополнительным шанцевым инструментом дело не ограничивается. Подразделение находится под Сватово с конца ноября и уже успело определиться с насущными нуждами.

Привезли еще электрогенератор, беспилотник «Мавик третий» (квадрокоптер DJI Mavic 3. — «Известия»), тепловизионные прицелы, сварочный аппарат, бензопилы, утеплитель, — перечисляет водитель Денис.

Ветеран войны в Абхазии, он не в первый уже раз доставляет к передовой из Москвы волонтерскую помощь, а также посылки от родственников и семей мобилизованных. Какие-то сердобольные родные прислали даже несколько упаковок газировки, на что бойцы только усмехаются. Здесь купить ее при желании можно и в магазинах прифронтовых сел. Больше они рады энергетикам.

— Не все соглашаются сюда ездить, но я думаю, что и в Москве может кирпич на голову упасть, — рассказывает Денис.

Теперь мы залпы слышим часто
Сватово
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Лавров

Дорога из столицы до передовой заняла у него меньше суток — лишнее напоминание о том, что происходит это всё не так уж и далеко от российской столицы.

Бойцы благодарят водителей и сопровождающих, которые доставили им помощь, подарки и весточки из дома. И эта партия «волонтерки» лишь одна из многих, идущих сейчас со всей России.

Победа будет за нами! — говорят нам бойцы на каждой точке.

Город под защитой

Ближе к полудню артиллерия все-таки просыпается, и в Сватово становятся слышны мощные ее залпы, хоть и в отдалении.

Теперь мы залпы слышим часто
СВО
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Да, теперь мы такие залпы слышим часто, — с грустью отвечает на мой вопрос одна из работниц местной администрации.

По словам бойцов, самая горячая сейчас обстановка в районе Кременной, там интенсивность артиллерийских дуэлей заметно выше.
В Сватово мы проезжали мимо руин нескольких крупных зданий в центре, но в основном городок, состоящий преимущественно из частной застройки, по-прежнему выглядит таким же неповрежденным, каким я впервые увидел его после освобождения в марте 2022-го.

— Весной прошлого года всё было спокойнее. Теперь же регулярно бывают и прилеты по городу, — добавляет сотрудница администрации.

Теперь мы залпы слышим часто
Сватово
Фото: ТАСС/Александр Река

Жесткая оборона, занятая российскими войсками на дальних подступах в посадках и полях, не дает противнику обстреливать город. Дотянуться до него могут только самые дальнобойные натовские системы.

Благодаря этому Сватово до сих пор не очень напоминает прифронтовой город. Несмотря на периодически слышимые залпы артиллерии, на улицах встречаются даже гуляющие дети. Работает и небольшой местный рынок, на котором есть некое подобие «Военторга».

Безлюдные укрепления

По дороге обратно останавливаемся, чтобы осмотреть один из опорных пунктов тылового рубежа обороны украинских войск. Сотни подобных были возведены вдоль линии соприкосновения за предыдущие годы. Кратчайшая дорога из Луганска в Северодонецк за поселком Новоайдар надежно перекрыта. С двух сторон ее контролируют не только линии окопов, но и два типовых бетонных дота, рассчитанных на то, чтобы выдержать попадание тяжелого снаряда.

Теперь мы залпы слышим часто
СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Лавров
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На известняковом холме, возвышающемся над дорогой почти на сотню метров, видны дополнительные укрепления. Забираюсь туда по едва заметной тропинке, проходящей вдоль траншеи для кабеля связи. На плоской вершине обнаруживается еще одна часть покинутого укрепленного пункта. В несколько сторон света смотрят бойницы очередного бетонного дота. Даже непонятно, как сюда затащили массивные блоки, необходимые для его возведения. Здесь обнаруживаются также несколько блиндажей и уже оплывшие капониры для боевой техники. Всё соединено ходами, пусть и довольно мелкими. Рассчитан такой опорник не менее чем на роту.

Сверху обзор территории замечательный. Прекрасно просматривается не только дорога, но и мост, и противоположный берег реки, до которого чуть менее километра. Установленный здесь крупнокалиберный пулемет, а тем более переносной противотанковый ракетный комплекс мог бы доставить много неприятностей наступающим.

Теперь мы залпы слышим часто
СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон Лавров

Бетонные укрытия не были неуязвимыми. У Попасной мне довелось видеть их изувеченные прямыми попаданиями остатки. Но под Новоайдаром нет признаков того, что в них попытались задержаться солдаты противника и организовать здесь сопротивление. Мощные, но брошенные неповрежденными украинские доты остались напоминанием о том, что территории защищают не укрепления, а люди, которые готовы их оборонять.

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