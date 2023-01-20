Российские военные с упорными боями освободили поселок Майорск на западной окраине Горловки, взяли под контроль дороги, ведущие в Дзержинск и Артемовск. Дальнейшее продвижение по трассе на Дзержинск разрежет артемовскую и авдеевскую группировки противника и позволит начать их окружение. Не удивительно, что ВФУ активно контратакуют, пуская в ход не новичков-резервистов, а хорошо подготовленные части, усиленные наемниками, поддерживая их танками, бронетехникой и артиллерией. Но все попытки успеха не имеют. Корреспонденты «Известий» побывали на позициях подразделений 3-й бригады 1-го армейского корпуса ВС РФ и выяснили, как сейчас идут бои на этом важнейшем направлении.

Метр за метром

— Противник стоит упорно на своих рубежах, мы пытаемся прорвать оборону. По метру стараемся продвигаться дальше. Участок трассы в районе Майорска сейчас под нашим контролем, — рассказывает офицер 3-й бригады с позывным «Пекарь». Продвижение происходит вдоль трассы и труб водовода, которые ведут к насосной станции. На ней у ВФУ находится крупный опорный пункт.

Взятые украинские позиции в Майорске были хорошо подготовлены в инженерном отношении. Имелись сети ходов сообщения, перекрытые щели, «лисьи норы» (боковые укрытия в ходах на случай обстрела. — «Известия») и оборудованные блиндажи.

Для ВФУ в данный момент важно не только не допустить прорыва обороны, но и сохранить позиции на окраинах Горловки, второго по значению города ДНР. А также восстановить контроль над артемовской автотрассой. Поэтому контратаки противника здесь подготовлены, поддерживаются танками, бронетехникой и артиллерией.

Для нас это своя земля Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

«Пекарь» отмечает хорошую подготовку и грамотные тактические действия солдат противника. В отличие от других направлений, где для подобных атак используются резервисты, в районе Горловки ВФУ пускает вперед подготовленный личный состав. По характеру их действий военнослужащие предполагают присутствие и иностранных наемников или украинцев, прошедших подготовку на Западе.

— По действиям видно, что противник обученный. Не в лоб идет просто, а производит маневры. Видно, что не с улицы забрали. Но у них не получается добиться успеха. У нас приоритеты выше, для нас это своя земля, поэтому у нас и напор мощнее, — комментирует «Пекарь».

В основном украинские подразделения действуют, опираясь на поддержку ствольной артиллерии и танков. Противотанковые управляемые ракеты на данном участке стали применяться относительно редко. Пехота противника не избегает и ближнего боя, отступление с позиций начинается только после серьезных ударов, когда обороняющиеся понимают, что удержать позицию не смогут. Однако активность противника носит периодический, неравномерный характер. Возможно, это связано с потерями личного состава и ожиданием пополнений.

Гвардия Горловки

«Пекарь» служит в 3-й бригаде с 2016 года и участвовал в многолетней обороне Горловки, как и многие контрактники и резервисты на данном участке. И сейчас его подразделение идет по тем самым украинским позициям, напротив которых стояло годами. Для горловских гвардейцев это уже важная победа, враг на шаг дальше от самого пострадавшего города ДНР.

Для нас это своя земля Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

За время СВО горловские гвардейцы получили большой опыт наступательных боев, вносят изменения в тактику своих действий.

— Мы стараемся продвигаться вперед без техники, бесшумно. «Броня» своими пушками прикрывала нас сзади, — рассказывает «Пекарь» об опыте недавних штурмов на своем направлении. Во время уличных боев технику для уничтожения укрепленных точек пехотинцы «заводят» уже по прикрытому коридору, стараясь обезопасить ее от гранатометчиков и противотанковых ракет.

Кроме того, во время подготовки к наступательным действиям проходит проработка на схемах, под каждый конкретный штурм формируются группы, порядок движения и действий подробно доводится до личного состава. Сложности боям под Горловкой добавляют особенности местности: магистральный водовод, масса объектов инфраструктуры, высокие терриконы и плотно расположенные поселки.

В таких условиях особенно важна роль командиров взводов и отделений, их опыт и слаженность в подразделении. Преимущество над врагом 3-й бригаде дает присутствие ветеранов, прошедших восемь лет тяжелых боев за Горловку. Один из таких — «Борода».

Для нас это своя земля Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Такое ощущение, что противник собирает у себя уже всех оставшихся — на позициях, куда мы заходим, бывают даже деды. Конечно, есть и наемники. Есть и оружие у них модное, но наш 7,62 и 5,45 (калибр автомата Калашникова. — «Известия») затыкает их! — с юмором рассказывает «Борода» об успехах в продвижении.

А о контратаках говорит уже серьезнее. По его словам, ВФУ пытаются контратаковать и при поддержке танков, и пешими группами, но несут большие потери. Причем погибших забирать перестали — либо не хватает на это сил и средств, либо командование уже относится к личному составу как к расходному материалу.

— Ты слышишь, как едет танк, тут же передаешь на КНП (командно-наблюдательный пункт. — «Известия»). Взлетает коптер, и артиллерия успокаивает танк противника… Арта наша работает крепко! Батальонный миномет вообще не замолкает, постоянно бьет. «Рапиры» (100-миллиметровые противотанковые пушки МТ-12. — «Известия») стреляют бесконечно, гаубицы 152-миллиметровые… Мы артиллеристов называем «старшими братьями», — хвалит «Борода» всех, кто занимается огневой поддержкой.

Он рассказывает, что уровень взаимодействия пехоты и артиллерии в их бригаде значительно вырос за время СВО, уменьшилась скорость реакции, точность огня позволяет отсечь и уничтожить бронетехнику противника, что и происходило в недавних боях за Майорск и при дальнейшем продвижении.

Для нас это своя земля Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский