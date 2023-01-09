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Всем для победы: новым регионам собрали 12 тыс. т гуманитарной помощи

Что добровольцы чаще всего отправляли нуждающимся в 2022 году
Фото: РИА Новости
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Общественные организации с помощью россиян собрали свыше 12,5 тыс. т гуманитарной помощи в 2022 году для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также военнослужащих и их семей. Такие цифры представили «Известиям» в Народном фронте и движении «Мы вместе». Чаще всего направлялись продуктовые наборы, медикаменты и стройматериалы, теплая одежда и обогреватели. Впрочем, гуманитаркой помощь не ограничилась: за год добровольцы собрали около 4,4 млрд рублей на закупку вещей для тех, кто сейчас находится на передовой.

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Сильнее вместе

Добровольцы, не успев оправиться после борьбы с пандемией коронавируса, вновь сплотились во время специальной военной операции. Активисты Общероссийского Народного фронта на протяжении всего 2022-го организовывали сбор не только денег, но и гуманитарной помощи.

— К настоящему моменту гуманитарная миссия Народного фронта поставила людям новых территорий более 9,1 тыс. т самых различных вещей — чаще всего это продуктовые наборы, медикаменты, стройматериалы. Спасибо огромное всем жителям России, которые помогали нам. Например, вместе с железнодорожниками и регионами нам удалось снарядить «Поезд помощи Донбассу», целых 68 вагонов, — рассказал «Известиям» глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Всем для победы
гуманитарная помощь
Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

По данным пресс-службы движения, за год удалось передать около 925 тыс. предметов для военнослужащих, включая берцы и аккумуляторы. Больше всего таких вещей собрали жители Амурской, Новосибирской и Кемеровской областей.

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Общественники не только привозили фуры с гуманитарными грузами, но и оказывали помощь на местах. Так, Народный фронт наладил производство хлеба на новых территориях: удалось раздать около 1 млн буханок. В июне общественники запустили проект «Народный фронт. Всё для победы», по линии которого почти за семь месяцев работы организовали 57 адресных денежных сборов. Всего благодаря помощи более 1,3 млн человек и 15,5 тыс. организаций удалось собрать 4,4 млрд рублей, которые были направлены прежде всего на закупку вещей для солдат и медиков.

Региональные особенности

Одним из первопроходцев в оказании такой помощи также стало движение «Мы вместе», которое зародилось еще во время борьбы с коронавирусом. По его данным, общее число собранной гуманитарки в 2022 году составило около 3,5 тыс. т, уточнили «Известиям» в пресс-службе. По подсчетам общественников, регионами — лидерами по сбору в 2022 году стали Москва и Екатеринбург.

— Волонтеры общероссийской акции «Мы вместе» в ушедшем году проделали колоссальную работу по сбору гуманитарной помощи военнослужащим и мобилизованным — участникам специальной военной операции и их семьям, а также пожилым людям, гражданам с особенностями здоровья и вынужденным переселенцам. Самыми востребованными предметами стали продукты питания, теплая одежда и обогреватели, — рассказали «Известиям» представители «Мы вместе».

Всем для победы
гуманитарная помощь
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Общественные организации также открывают свои представительства на местах. Так, Народный фронт создал шесть складов гумпомощи и распределительных центров, один из которых находится на территории ЛНР. Оттуда ежедневно развозят гуманитарную помощь по пунктам временного размещения (ПВР) в Луганске, где проживает около 1 тыс. человек, а также на другие территории в республике. Чаще всего беженцам требуются продукты, постельное белье вместе с подушками и одеялами, средства гигиены, рассказала «Известиям» руководитель исполкома Народного фронта в ЛНР Анна Еременко.

— По возможности доставляем медикаменты. Недавно больным сахарным диабетом в луганских ПВР развозили инсулин. Также недавно поступил сигнал, что есть гуманитарная помощь от сербской компании в виде оправ для очков. Мы проехали по пунктам, собрали рецепты на очки. Оправы люди выбирали сами. Заказ отправили в Москву, по готовности развезем всем нуждающимся. Среди них и пенсионеры, и молодежь, и дети, — пояснила она. — Часто нас просят помочь в оформлении документов. И этим тоже занимаемся. Например, у людей украинские документы, а им нужно российское гражданство, чтобы пенсию получать.

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Примечательно, что, помимо теплых вещей, жители десятков российских субъектов через Народный фронт отправляют мобилизованным традиционную для своих регионов продукцию. В частности, Курская область — местные яблоки и мед, а Мурманская — собственные полевые печи и рыбные консервы. Жители Ставрополья передали бойцам грецкие орехи, имбирные пряники и варенье.

Всем для победы
гуманитарная помощь
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко


Всего же от региональных отделений Народного фронта с начала февраля в новые регионы отправилось более 600 фур. По объему собранных грузов лидируют Алтайский и Краснодарский края, а также Московская, Орловская, Смоленская, Самарская, Нижегородская и Владимирская области.

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