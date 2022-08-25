Денежный приток: помогающим ДНР и ЛНР компаниям хотят отменить НДС

Для компаний и организаций, оказывающих гуманитарную помощь ДНР и ЛНР, в том числе по восстановлению жилья и инфраструктуры в республиках, хотят отменить НДС . Такой законопроект планируют внести в нижнюю палату парламента члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. «Известия» ознакомились с текстом документа. Речь идет о безвозмездных поставках товаров и услуг именно для Донбасса. Эксперты считают, что правительство могло бы сначала протестировать упрощенный налоговый режим на отдельных видах товаров, например, школьных, а затем расширить линейку на дорогостоящие — дроны, автомобили.

Увеличить объемы

Сегодня компании и организации оплачивают в полном объеме НДС с имущества, которое передаются в освобожденные республики ЛНР и ДНР в качестве гуманитарной помощи, сказано в пояснительной записке к законопроекту , разработанному зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Николаем Алексеенко. «Известия» ознакомились с копией документа. Налог нужно платить в том числе при поставках на Донбасс машин, оборудования, а также проведения строительных работ по возведению жилья и инфраструктуры. Например, при передаче автомобиля стоимостью 2 млн рублей фактические расходы на ее приобретение после уплаты налогов составляют около 2,5 млн, следует из документа .

Денежный приток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Депутат предложил освободить компании от уплаты НДС при передаче товаров и имущества, а также при оказании услуг и выполнении соответствующих работ в рамках помощи республикам . Парламентарий планирует внести такой законопроект в Госдуму в ближайшее время . Если инициативу примут, это «создаст условия для увеличения объемов гуманитарной помощи, направляемой в зону проведения специальной военной операции», сказано в пояснительной записке.

— Такие поставки чаще всего носят не коммерческий, а гуманитарный характер. Мы уже повсеместно поддерживаем волонтеров, логично поддержать и юридические лица, осуществляющие такую волонтерскую деятельность, — сказал «Известиям» член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Перечень товаров, услуг и работ, которые будут освобождаться от НДС, а также условия предоставления льготы должны быть зафиксированы в нормативно-правовых актах республик и правительства РФ , сказал он. Для доказательства, что груз поставлен как гуманитарный, будет достаточно, если уполномоченные лица в ЛНР, ДНР и временных администрациях станут визировать такие поставки , добавил парламентарий.

— НДС по факту оплачивает продавец, но ложится он на покупателя. Это касается, по сути, всей сферы услуг в экономике. Таким образом бизнес, оказывающий безвозмездную помощь в ЛДНР, также помогает федеральному бюджету, — сказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

С одной стороны, принятие такого закона повлечет выпадающие доходы бюджета , отметил он. Но, с другой, предложенные поправки увеличат объемы помощи на 20% , подчеркнул эксперт.

Подход в реальности

При реализации меры есть риск, что послаблениями воспользуются недобросовестные компании , отметил Александр Якубовский. Но это не значит, что из-за этих опасений не нужно помогать жителям ДНР и ЛНР и давать налоговые послабления бизнесу, поставляющему туда товары, необходимые для восстановления нарушенной инфраструктуры, подчеркнул депутат.

— Контролировать этот процесс — задача надзорных и налоговых органов. Они должны следить, предотвращать и наказывать за подобные нарушения. Также необходимо четко определить перечень товаров, — сказал Александр Якубовский.

У российских компаний не возникало намерений использовать ситуацию как «схему» для незаконного снижения своей налоговой нагрузки по НДС, сказал член комитета по строительству «Деловой России», акционер компании «Глимс-Продакшн» Алексей Долматов.

— Целесообразно указать в законопроекте, что получателем такой помощи должна быть некоммерческая организация, созданная на территории ДНР и ЛНР, которая будет наделена полномочиями адресного распределения имущества, полученного от российских организаций , — считает он.

Это также позволит документально и фактически подтвердить передачу продукции, товара и другого имущества получателю плюс уйти от возможных нарушений налогового законодательства, подчеркнул Алексей Долматов.

Денежный приток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сейчас НДС не является препятствием для оказывающих помощь компаний и организаций, сказал основатель ПАО «ГИТ» Грант Агасьян. Но отмена налогообложения для гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР позволит увеличить ее объемы , уверен он.

— Важно, чтобы вся страна сплотилась вокруг этой идеи. Мы помогаем и ополченцам, и гражданам ЛНР и ДНР, но впереди еще многие месяцы работы по восстановлению республик. Это потребует очень больших усилий и средств, — сказал эксперт.

При этом распространять нулевой НДС на строительные работы не стоит, поскольку это будет неудобно для бизнеса и дорого для государства , отметил Павел Склянчук. Правительство могло бы протестировать упрощенный налоговый режим на отдельных видах товаров, например, школьных, а затем расширить линейку на дорогостоящие — например, дроны или автомобили , сказал он.

Если говорить о строительстве, то возникает вопрос, на какую именно деятельность будет распространяться отмена НДС, отметил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский. Может возникнуть риск подмены объекта, когда по документам строится дом в Донбассе, а по факту средства идут на возведение жилья в Подмосковье , предостерег он.

Задача законодателя — как раз нивелировать всевозможные потенциальные проблемы еще на стадии разработки законопроекта, сказал заместитель исполнительного директора — руководителя аппарата Ассоциации юристов России Денис Смола. Именно поэтому необходимо четко прописать критерии и сроки отмены НДС, подчеркнул он.