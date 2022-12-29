Связующее звено: студенты и волонтеры выпускают одежду для мобилизованных

Около 2,5 тыс. вещей для мобилизованных намерены изготовить студенты профильных колледжей российских регионов. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе «Молодежки Народного фронта». При этом такой вариант оказания гуманитарной помощи доступен не только для учащихся, но и для всех добровольцев в рамках волонтерского проекта «Шьем для наших» . Как рассказали «Известиям» его основатели, к концу года участники сшили и связали свыше 400 тыс. изделий для бойцов. В основном делают балаклавы, снуды и толстовки .

Студенческая помощь

Пошив вещей за последние месяцы стал одним из направлений гуманитарной помощи, которую россияне оказывают бойцам СВО. Движение «Молодежки Народного фронта» совместно со средними специальными учебными заведениями страны проводит акцию по поддержке мобилизованных. Так, на базе колледжей и техникумов организован пошив и изготовление одежды, спальных мешков, термобелья, перчаток и варежек, утепленных носков и снудов . Как рассказали «Известиям» в пресс-службе движения, перечень необходимых вещей был сформирован на основе поступивших обращений от мобилизованных , которые получены через военкоматы, на пунктах сбора, а также от воинских подразделений.

Пока к такой кампании присоединились 14 регионов России , однако, как утверждают организаторы, их число может увеличиться. Лидирует по количеству изготовленных изделий Бурятия , где планируют сшить около 1 тыс. теплых вещей, второе и третье места заняли Астраханская и Магаданская области — там выпустят по 250 изделий и предметов снаряжения. При этом одними из первых на передовую в пошиве вещей вышли волонтеры-студенты из Чечни . На базе своего Государственного колледжа дизайна, моды, пищевой индустрии и сервиса они изготовили 150 балаклав и 50 пар утепленных перчаток. Уточняется, что их гумпомощь уже передали представителям Росгвардии. Студенты Архангельской области панируют произвести несколько сотен снудов.

При этом именно снуды и балаклавы стали самыми популярными предметами для пошива. Балаклавы изготавливают учащиеся в Дагестане, Калужской, Смоленской, Пензенской и Кировской областях. В Карачаево-Черкессии студенты шьют толстовки, в Калмыкии — еще и термобелье . Однако востребованной остается не только одежда: карачаевцы и калмыки также намерены изготовить спальные мешки. Студенты из Иркутской области уже сделали около 100 кровоостанавливающих жгутов. Из Хакасии помимо варежек бойцам передают карематы — туристические коврики . Всего в рамках акции планируется изготовить порядка 2,5 тыс. изделий. По данным организаторов проекта, часть регионов уже отправила свои посылки, остальные — еще занимаются пошивом . Передать готовые изделия бойцам намерены до Нового года, подчеркнули общественники.

— Так получилось, что по роду деятельности мне приходится бывать на самых разных территориях. А в последнее время довольно часто — в зоне проведения специальной военной операции. Я всегда ставлю себя на место бойцов, которые находятся при выполнении своих задач. Экипировка у наших солдат удобная, вслед и появилась идея — шить самим такие же теплые, удобные вещи для ребят, которые защищают нашу Родину и выполняют государственные задачи в зоне СВО , — сказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель регионального отделения «Единой России» в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Швейная армия

Волонтерский проект «Шьем для наших» получил широкий отклик преимущественно женщин-добровольцев после частичной мобилизации . В нем начинали работу семь швей, а сейчас проект насчитывает от 10 тыс. до 12 тыс. человек , причем в рядах добровольцев не только молодые женщины, но и пенсионерки, рассказала «Известиям» основатель проекта Наталья Солнце.

— С мобилизации наше движение приобрело характер всероссийского масштаба . Женщины стали собираться в сообщества в своих городах. У нас была наработана база, выкройки, мастер-классы, чтобы любая женщина — и непрофессиональная вязальщица — могла приступить к работе . У нас уже в списке 109 городов, где-то своими силами справляются, где-то администрация помогает, кому-то выделили площади, — сказала она.