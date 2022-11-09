Добавить берца: регионы начали переориентировать легпром под нужды армии

Регионы начали переориентировать легкую промышленность под нужды армии , рассказали «Известиям» местные власти. Территории, на которых находятся производства ОПК, нарастили объемы выпуска. Например, в Крыму мощность поставок подскочила на 35–40%, а в Марий Эл в пять раз увеличилось количество предприятий ОПК. В основном речь идет о выпуске носилок, спальных мешков, экипировки и берцев. Эксперты отметили, что практически в каждом регионе есть производство вещей и обуви, поэтому создается впечатление, что выпускают в основном эту продукцию. Хотя на самом деле фокус — на тяжелом машиностроении.

В интересах армии

Региональные предприятия начали перестраивать свою работу под нужды армии . Как правило, речь идет об увеличении производства на заводах ОПК и перепрофилировании заводов, что позволяет выпускать востребованную вооруженными силами продукцию — спальные мешки, экипировку и другое . Так, со II квартала 2022 года крымски е «Фиолент», «КТБ «Судокомпозит», Феодосийский оптический завод на 35–40% увеличили объемы производства для гособоронзаказа . Всего в регионе работают 19 предприятий ОПК, рассказали «Известиям» в управлении информации главы Крыма.

Аналогичная ситуация в Курской области . В пресс-службе администрации региона отметили, что на нужды Минобороны готово работать 21 предприятие: какие-то из них намерены запустить процессы и закупают сырье, а некоторые уже сменили вид деятельности . Так, Курский аккумуляторный завод выпускает более 300 наименований изделий как для гражданских целей, так и для военных. Из всего объема доля заказов по «военке» увеличилась практически втрое, иногда достигает 50%. Аккумуляторы идут на тяжелые военные машины, к примеру, на «КамАЗы» и «Уралы», ранее уже рассказывал СМИ представитель Курского аккумуляторного завода Андрей Рыбянцев.

Армейский жим Фото: РИА Новости

Предприятия ОПК наращивают мощности и в Марий Эл , в республике выросло количество таких организаций более чем в пять раз. Об этом «Известиям» рассказали в местном министерстве промышленности, экономического развития и торговли. Но информация об этих заводах не подлежит разглашению, добавили в ведомстве.

«Известия» направили запросы в остальные регионы РФ и в Минпромторг.

На новые рельсы

В восьми регионах «Известиям» рассказали, как перепрофилировали производство легпрома под нужды армии, либо сообщили, что готовы это сделать.

Так, в Марий Эл из-за возросшего спроса предприятия легкой промышленности расширили ассортимент выпускаемой продукции, например, за счет спальных мешков. Этот процесс уже запустили на двух местных заводах ­— «Мягкость» и «Йолочкa».

Заводы Челябинской области (23 предприятия) перешли в режим мобилизационного задания , рассказали «Известиям» в местном министерстве промышленности и природных ресурсов. Например, обувная фабрика «Юничел» начала шить берцы, приближенные к армейским стандартам, а также теплые сапоги, которые включили в комплекты для мобилизованных. Увеличились объемы производства и Кусинской обувной компании — речь также об армейской обуви. Спальные мешки для военнослужащих производят на мощностях «Уфалейского трикотажа», ТД «Полимера», Миасской швейной фабрики и других. Эти предприятия могут рассчитывать на поддержку от региона, уточнили власти субъекта.

Армейский жим Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Заводы Орловской области готовы наладить изготовление продукции, которая нужна Вооруженным силам РФ , отметили в региональном департаменте промышленности и торговли. Там добавили, что предприятия уже получают информацию о потребностях армии, например, в вещах и предметах первой необходимости.

В Оренбургской области функционируют два предприятия ОПК и 19 заводов, которые участвуют в выполнении гособоронзаказа, сказали в местном министерстве промышленности и энергетики. Предприятия легкой промышленности в регионе также переориентировали свое производство под нужды армии. Заводы наладили изготовление спальных мешков, бушлатов, бельевого трикотажа и увеличили объем их выпуска.

Ульяновские предприниматели уже настроили производства и отшили спальные мешки, термобелье, балаклавы, армейские рюкзаки, теплые вещи, мягкий инвентарь и другие нужные в походном быту вещи. В Калужской области есть заводы и ИП, которые готовы заниматься экипировкой и снаряжением. Курский легпром также перешел на новые рельсы: один из крупнейших производителей одеял и подушек «Бел-Поль» сейчас пробует выпускать бескаркасные носилки и военные баулы. Уже есть заказ для Курской и Белгородской областей.

На астраханском судостроительном заводе «Лотос» изготовили печи-буржуйки для мобилизованных.

Армейский жим Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

— Мы готовы сделать столько печей, сколько будет нужно, а также выполнять другие заказы для наших бойцов, — отметил управляющий директор завода Дмитрий Степанов. — Для этого мы имеем все возможности. Весь коллектив считает, что сейчас необходимо помогать тем, кто защищает нашу родину.