Добавить берца: регионы начали переориентировать легпром под нужды армии
Регионы начали переориентировать легкую промышленность под нужды армии, рассказали «Известиям» местные власти. Территории, на которых находятся производства ОПК, нарастили объемы выпуска. Например, в Крыму мощность поставок подскочила на 35–40%, а в Марий Эл в пять раз увеличилось количество предприятий ОПК. В основном речь идет о выпуске носилок, спальных мешков, экипировки и берцев. Эксперты отметили, что практически в каждом регионе есть производство вещей и обуви, поэтому создается впечатление, что выпускают в основном эту продукцию. Хотя на самом деле фокус — на тяжелом машиностроении.
В интересах армии
Региональные предприятия начали перестраивать свою работу под нужды армии. Как правило, речь идет об увеличении производства на заводах ОПК и перепрофилировании заводов, что позволяет выпускать востребованную вооруженными силами продукцию — спальные мешки, экипировку и другое. Так, со II квартала 2022 года крымские «Фиолент», «КТБ «Судокомпозит», Феодосийский оптический завод на 35–40% увеличили объемы производства для гособоронзаказа. Всего в регионе работают 19 предприятий ОПК, рассказали «Известиям» в управлении информации главы Крыма.
Аналогичная ситуация в Курской области. В пресс-службе администрации региона отметили, что на нужды Минобороны готово работать 21 предприятие: какие-то из них намерены запустить процессы и закупают сырье, а некоторые уже сменили вид деятельности. Так, Курский аккумуляторный завод выпускает более 300 наименований изделий как для гражданских целей, так и для военных. Из всего объема доля заказов по «военке» увеличилась практически втрое, иногда достигает 50%. Аккумуляторы идут на тяжелые военные машины, к примеру, на «КамАЗы» и «Уралы», ранее уже рассказывал СМИ представитель Курского аккумуляторного завода Андрей Рыбянцев.
Предприятия ОПК наращивают мощности и в Марий Эл, в республике выросло количество таких организаций более чем в пять раз. Об этом «Известиям» рассказали в местном министерстве промышленности, экономического развития и торговли. Но информация об этих заводах не подлежит разглашению, добавили в ведомстве.
«Известия» направили запросы в остальные регионы РФ и в Минпромторг.
На новые рельсы
В восьми регионах «Известиям» рассказали, как перепрофилировали производство легпрома под нужды армии, либо сообщили, что готовы это сделать.
Так, в Марий Эл из-за возросшего спроса предприятия легкой промышленности расширили ассортимент выпускаемой продукции, например, за счет спальных мешков. Этот процесс уже запустили на двух местных заводах — «Мягкость» и «Йолочкa».
Заводы Челябинской области (23 предприятия) перешли в режим мобилизационного задания, рассказали «Известиям» в местном министерстве промышленности и природных ресурсов. Например, обувная фабрика «Юничел» начала шить берцы, приближенные к армейским стандартам, а также теплые сапоги, которые включили в комплекты для мобилизованных. Увеличились объемы производства и Кусинской обувной компании — речь также об армейской обуви. Спальные мешки для военнослужащих производят на мощностях «Уфалейского трикотажа», ТД «Полимера», Миасской швейной фабрики и других. Эти предприятия могут рассчитывать на поддержку от региона, уточнили власти субъекта.
Заводы Орловской области готовы наладить изготовление продукции, которая нужна Вооруженным силам РФ, отметили в региональном департаменте промышленности и торговли. Там добавили, что предприятия уже получают информацию о потребностях армии, например, в вещах и предметах первой необходимости.
В Оренбургской области функционируют два предприятия ОПК и 19 заводов, которые участвуют в выполнении гособоронзаказа, сказали в местном министерстве промышленности и энергетики. Предприятия легкой промышленности в регионе также переориентировали свое производство под нужды армии. Заводы наладили изготовление спальных мешков, бушлатов, бельевого трикотажа и увеличили объем их выпуска.
Ульяновские предприниматели уже настроили производства и отшили спальные мешки, термобелье, балаклавы, армейские рюкзаки, теплые вещи, мягкий инвентарь и другие нужные в походном быту вещи. В Калужской области есть заводы и ИП, которые готовы заниматься экипировкой и снаряжением. Курский легпром также перешел на новые рельсы: один из крупнейших производителей одеял и подушек «Бел-Поль» сейчас пробует выпускать бескаркасные носилки и военные баулы. Уже есть заказ для Курской и Белгородской областей.
На астраханском судостроительном заводе «Лотос» изготовили печи-буржуйки для мобилизованных.
— Мы готовы сделать столько печей, сколько будет нужно, а также выполнять другие заказы для наших бойцов, — отметил управляющий директор завода Дмитрий Степанов. — Для этого мы имеем все возможности. Весь коллектив считает, что сейчас необходимо помогать тем, кто защищает нашу родину.
Практически в каждом регионе страны налажено производство легкой промышленности, поэтому не стоит удивляться, что регионы активно говорят о переориентации именно этих заводов, сказал «Известиям» глава Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Но фокус находится на тяжелом машиностроении, например, это танки и другая техника плюс патроны, отметил он. Такое производство в основном находится за Уралом: это Челябинская, Свердловская области и другие. Военные действия проходят за счет техники, а не людей, поэтому регионы заинтересованы в изготовлении этой продукции, добавил эксперт.