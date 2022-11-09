 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия выслала сотрудника посольства Молдавии
Экономика
Запасы бензина в США сократились до минимума с ноября 2014 года
Мир
Премьер-министр Канады примет участие в ТВ-шоу о трансвеститах
Мир
Французский политик заявил о позоре Парижа из-за Зеленского
Мир
Археологи нашли в Италии более двадцати античных бронзовых статуй
Экономика
Минпромторг заявил о начале поставок алкоголя по параллельному импорту
Мир
Bloomberg заявило о визите Лаврова на саммит G20 вместо Путина
Происшествия
В ДТП со Стремоусовым пострадали два человека
Спорт
Сборная Таджикистана объявила состав на матч против России
Мир
Newsweek признал привлекательность БРИКС в сравнении с блоками во главе с США
Происшествия
Рогов назвал водителя грузовика виновником ДТП со Стремоусовым
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
/

Добавить берца: регионы начали переориентировать легпром под нужды армии

Где эта работа идет активнее всего
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Регионы начали переориентировать легкую промышленность под нужды армии, рассказали «Известиям» местные власти. Территории, на которых находятся производства ОПК, нарастили объемы выпуска. Например, в Крыму мощность поставок подскочила на 35–40%, а в Марий Эл в пять раз увеличилось количество предприятий ОПК. В основном речь идет о выпуске носилок, спальных мешков, экипировки и берцев. Эксперты отметили, что практически в каждом регионе есть производство вещей и обуви, поэтому создается впечатление, что выпускают в основном эту продукцию. Хотя на самом деле фокус — на тяжелом машиностроении.

В интересах армии

То еще довольствие: как будут решаться проблемы обеспечения мобилизованных
Почему на выплаты призванным в армию и бытовые условия для бойцов обратил особое внимание президент

Региональные предприятия начали перестраивать свою работу под нужды армии. Как правило, речь идет об увеличении производства на заводах ОПК и перепрофилировании заводов, что позволяет выпускать востребованную вооруженными силами продукцию — спальные мешки, экипировку и другое. Так, со II квартала 2022 года крымские «Фиолент», «КТБ «Судокомпозит», Феодосийский оптический завод на 35–40% увеличили объемы производства для гособоронзаказа. Всего в регионе работают 19 предприятий ОПК, рассказали «Известиям» в управлении информации главы Крыма.

Аналогичная ситуация в Курской области. В пресс-службе администрации региона отметили, что на нужды Минобороны готово работать 21 предприятие: какие-то из них намерены запустить процессы и закупают сырье, а некоторые уже сменили вид деятельности. Так, Курский аккумуляторный завод выпускает более 300 наименований изделий как для гражданских целей, так и для военных. Из всего объема доля заказов по «военке» увеличилась практически втрое, иногда достигает 50%. Аккумуляторы идут на тяжелые военные машины, к примеру, на «КамАЗы» и «Уралы», ранее уже рассказывал СМИ представитель Курского аккумуляторного завода Андрей Рыбянцев.

Армейский жим
камазы
Фото: РИА Новости

Предприятия ОПК наращивают мощности и в Марий Эл, в республике выросло количество таких организаций более чем в пять раз. Об этом «Известиям» рассказали в местном министерстве промышленности, экономического развития и торговли. Но информация об этих заводах не подлежит разглашению, добавили в ведомстве.

Отдохнуть пора: в обрабатывающих отраслях снизился индекс деловой активности
Насколько это критично для экономики страны и для рядовых граждан

«Известия» направили запросы в остальные регионы РФ и в Минпромторг.

На новые рельсы

В восьми регионах «Известиям» рассказали, как перепрофилировали производство легпрома под нужды армии, либо сообщили, что готовы это сделать.

Так, в Марий Эл из-за возросшего спроса предприятия легкой промышленности расширили ассортимент выпускаемой продукции, например, за счет спальных мешков. Этот процесс уже запустили на двух местных заводах ­— «Мягкость» и «Йолочкa».

Заводы Челябинской области (23 предприятия) перешли в режим мобилизационного задания, рассказали «Известиям» в местном министерстве промышленности и природных ресурсов. Например, обувная фабрика «Юничел» начала шить берцы, приближенные к армейским стандартам, а также теплые сапоги, которые включили в комплекты для мобилизованных. Увеличились объемы производства и Кусинской обувной компании — речь также об армейской обуви. Спальные мешки для военнослужащих производят на мощностях «Уфалейского трикотажа», ТД «Полимера», Миасской швейной фабрики и других. Эти предприятия могут рассчитывать на поддержку от региона, уточнили власти субъекта.

Армейский жим
носки
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Заводы Орловской области готовы наладить изготовление продукции, которая нужна Вооруженным силам РФ, отметили в региональном департаменте промышленности и торговли. Там добавили, что предприятия уже получают информацию о потребностях армии, например, в вещах и предметах первой необходимости.

Ушли в рост: в кризис столичная промышленность увеличилась на 6%
Что помогло нарастить объемы производства в Москве

В Оренбургской области функционируют два предприятия ОПК и 19 заводов, которые участвуют в выполнении гособоронзаказа, сказали в местном министерстве промышленности и энергетики. Предприятия легкой промышленности в регионе также переориентировали свое производство под нужды армии. Заводы наладили изготовление спальных мешков, бушлатов, бельевого трикотажа и увеличили объем их выпуска.

Ульяновские предприниматели уже настроили производства и отшили спальные мешки, термобелье, балаклавы, армейские рюкзаки, теплые вещи, мягкий инвентарь и другие нужные в походном быту вещи. В Калужской области есть заводы и ИП, которые готовы заниматься экипировкой и снаряжением. Курский легпром также перешел на новые рельсы: один из крупнейших производителей одеял и подушек «Бел-Поль» сейчас пробует выпускать бескаркасные носилки и военные баулы. Уже есть заказ для Курской и Белгородской областей.

На астраханском судостроительном заводе «Лотос» изготовили печи-буржуйки для мобилизованных.

Армейский жим
печь
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Стальной аргумент: в России хотят отменить акциз для металлургов
Поможет ли это снизить цены на жилье в стране

— Мы готовы сделать столько печей, сколько будет нужно, а также выполнять другие заказы для наших бойцов, — отметил управляющий директор завода Дмитрий Степанов. — Для этого мы имеем все возможности. Весь коллектив считает, что сейчас необходимо помогать тем, кто защищает нашу родину.

Практически в каждом регионе страны налажено производство легкой промышленности, поэтому не стоит удивляться, что регионы активно говорят о переориентации именно этих заводов, сказал «Известиям» глава Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Но фокус находится на тяжелом машиностроении, например, это танки и другая техника плюс патроны, отметил он. Такое производство в основном находится за Уралом: это Челябинская, Свердловская области и другие. Военные действия проходят за счет техники, а не людей, поэтому регионы заинтересованы в изготовлении этой продукции, добавил эксперт.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022