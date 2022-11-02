Отдохнуть пора: в обрабатывающих отраслях снизился индекс деловой активности

По итогам октября индекс деловой активности (PMI) по предприятиям обработки упал до 50,7 пункта. По данным компании S&P Global, в сентябре показатель составлял 52 пункта. Согласно исследованию, текущий показатель — минимальный с июля 2022 года. Насколько это критично для экономики страны и для рядовых россиян, разбирались «Известия».

Больше оптимизма

PMI выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, ниже — о замедлении. Параметр рассчитывается на основе опросов менеджеров по закупкам и считается хорошим опережающим индикатором деловой активности в экономике, поскольку выходит значительно раньше официальных статистических данных, утверждает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Отдохнуть пора_1 Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Однако в последнее время для России динамика PMI не очень хорошо подтверждается официальной статистикой. Так, в сентябре, по данным S&P Global, индекс производственной активности в российской обрабатывающей промышленности поднялся до максимума с марта 2019 года, в то время как данные Росстата показали углубление спада промышленного производства в сентябре (–3,1% год к году), который стал рекордным почти за два года.

Если говорить о свежих данных PMI по российской обрабатывающей промышленности за октябрь, отмечает эксперт, то индекс показывает, что динамика роста деловой активности замедлилась .

— Это связано с замедлением роста числа новых заказов. В частности, при росте внутренних заказов на фоне импортозамещения резко сокращается внешний спрос, на что влияют санкционные ограничения, — продолжает она. — Второй существенный момент — отмечаемый предприятиями дефицит рабочей силы. Здесь могло проявиться влияние частичной мобилизации и миграционного оттока. Третий — ускорение роста закупочных цен (инфляции издержек) вследствие возросших затрат на логистику, транспортировку, увеличения цен импортируемых товаров. Однако на фоне невысокого спроса компании не спешили увеличивать отпускные цены. Увеличились сроки поставок сырья.

Отдохнуть пора_2 Фото: РИА Новости/Антон Вергун

По словам Ольги Беленькой, настроения бизнеса, судя по опросу, вполне оптимистичны.

— Степень уверенности в перспективах на год вперед оказалась второй по величине с апреля 2019 года, — заключает она.

Надежда на обработку

Вполне возможно, что обрабатывающая промышленность совсем скоро станет одной из передовых отраслей экономики, если удастся преодолеть ряд решаемых трудностей, комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Из самых критичных проблем отрасли выделим вынужденную антикризисную перестройку: это выстраивание новых логистических цепочек, поиск новых поставщиков, недостаток денег в «операционке» из-за счетов с новыми прайсами. Перестройка требует времени и в итоге вовсе не означает потери качества конечной продукции.

Отдохнуть пора_3 Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

По словам эксперта, частичная мобилизация менее всего сказалась на обрабатывающей промышленности.

— Как правило, обрабатывающие предприятия — системообразующие . Там предоставляют бронь от мобилизации. Следовательно, в короткое время большинство таких компаний закрыло потребности в кадрах. На данный момент это: а) самые надежные работодатели; б) полностью обеспеченные заказами предприятия , — полагает Юлия Макаренко.

Слишком просто

Интерпретировать изменения индекса PMI следует с осторожностью, так как этот показатель основан на опросных данных и отражает в том числе субъективную оценку ситуации менеджментом компаний, рассуждает и.о. руководителя Центра исследований отраслевых рынков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Андрей Каукин.

Отдохнуть пора_4 Фото: РИА Новости/Олег Смыслов

— Основные вызовы для российских предприятий за последний месяц во многом остались неизменными: сохранились трудности с импортом оборудования и комплектующих, наблюдаются рост издержек и удорожание логистики, сложности с доступом на ряд традиционных рынков, общий уровень неопределенности и соответствующее снижение инвестиционной активности. Новой проблемой для бизнеса стал дефицит квалифицированного персонала. Восполнение может быть непростой задачей, что, вероятно, скажется и на выпуске.

По его словам, численно оценить эти последствия пока затруднительно.

Не тот параметр

Можно рассматривать октябрьские данные как относительно позитивный результат, несмотря на снижение по сравнению с сентябрем, полагает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

— Однако я бы не придавал особого значения именно расчету индекса PMI, у нас ни одна информационная структура, будь то федеральная или частная, PMI не считает. Это прерогатива британцев и иностранных фирм, поэтому какая там выборка и какое число участников, это довольно сложный методологический вопрос. Но индекс Росстата, индекс физического объема производства тоже показывает неплохие результаты. Там присутствует небольшой минус по обработке, но не столь существенный, как ожидали в феврале-марте, что будет промышленный обвал, особенно в обрабатывающем производстве. То есть ситуацию на сегодня можно признать удовлетворительной, — говорит он.

Отдохнуть пора_5 Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

По мнению эксперта, позитивным двигателем является общее машиностроение, которое имеет большой вес в обрабатывающей промышленности.

— Это происходит за счет интенсивной работы оборонных предприятий и предприятий мобилизационных, направленных на обеспечение СВО, — продолжает собеседник издания. — Неплохо работает фармацевтика, на хорошем счету химия, тоже довольно внушительные сектора. Проблемы появились в тех отраслях, которые во многом зависят от импорта и в первую очередь высокотехнологичного импорта. В частности, примером может служить транспортное машиностроение, автопром существенно просел, проблемы появились с поездами и вагонами, непонятно, как поведут себя производства судов и авиации. Трудности возникли из-за импортных составляющих в электронике, особенно в микроэлектронике. Эту задачу необходимо решать либо за счет изменения логистики поставок, возможно, с помощью переориентации с поставок с запада на восточное направление, либо интенсивно заниматься импортозамещением, пускай по упрощенной программе.

Отдохнуть пора_6 Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Эксперт подчеркнул, что следует помнить и понимать, что PMI базируется не на статистической и не на бухгалтерской отчетности, а на мнении самих предпринимателей.

— Сегодня предприниматели находятся в фазе высокой степени неопределенности, поэтому нужно относиться к этому индексу диалектически, здесь может присутствовать достаточно большая степень субъективизма в ответах. Все-таки надо сравнивать PMI со статистическим индексом промышленного производства, — считает Остапкович.

Производители удивят

Данные S&P Global нельзя считать достоверными, уверен исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— С начала года агентство не имеет достаточных данных по России, поскольку является структурой, зарегистрированной в недружественной стране. При этом, если смотреть на опубликованные данные Росстата, видно замедление промышленного производства в РФ. Если в I квартале 2022 года был рост на 5,1%, то во II квартале только на 1,3%, а в III квартале уже падение на 2,3%. В итоге за девять месяцев 2022 года рост промышленного производства составил 0,4%.

Отдохнуть пора_7 Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

По мнению эксперта, в IV квартале 2022 года будет наблюдаться падение промышленного производства год к году, однако есть основания ожидать и благоприятных тенденций.

— Если смотреть на отдельные отрасли, больше всего пострадало производство автотранспортных средств, где падение составило 43,3% за девять месяцев. Производство табачных изделий — падение 11,4%, текстильных изделий — 9,9% и обработка древесины — 9,6%. По данным АвтоВАЗа, производство и продажи новых автомобилей уже восстанавливаются до уровней начала года. В то же время сделки M&А в текстильной промышленности и деревообработке, по покупке доли в Melon Fashion Group и активов IKEA в России говорят о скором возрождении производства текстиля и деревообработки в РФ. Так что IV квартал может еще удивить аналитиков темпами роста, — подытоживает собеседник «Известий».