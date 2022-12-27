Добро зачтется: студентов направят в благотворительные фонды

Президент Владимир Путин призвал содействовать студентам в прохождении практики в волонтерских центрах, благотворительных организациях и социально ориентированных НКО. Уже сейчас учащиеся имеют такую возможность, однако в фондах подчеркивают: лучше всех помогают те, кто приходит не ради отметки в зачетке. «Известия» выясняли, как студенты помогают социально ориентированным НКО и хотят ли молодые люди заниматься благотворительностью.

Законный порыв

«Особенно отмечу добровольцев, которые поддерживают наших военнослужащих и их семьи, которые по зову сердца — в прямом смысле этого слова — по зову сердца, рискуя порой даже своим здоровьем и жизнью, помогают мирным людям в зоне специальной военной операции, — заявил президент на заседании Госсовета. — Такие неравнодушные и, я не побоюсь этого слова, храбрые, смелые ребята — безусловно, пример для очень-очень многих молодых людей в нашей стране».

Он подчеркнул, что участие в добровольческих проектах для очень многих стало нормой жизни и этот «благородный порыв» нужно поддержать.

— В частности, создавать условия, при которых студенты колледжей и вузов могли бы проходить наряду с учебой практику в волонтерских центрах, благотворительных фондах, социально ориентированных НКО, приобретать опыт гражданской ответственности и солидарности , — сказал Путин.

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Юрист правовой группы региональной благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики» Павел Кантор говорит, что действующее законодательство не содержит прямого ограничения или запрета на прохождение производственной или преддипломной практики студентов в НКО в качестве волонтеров.

— Такие примеры известны, во многих крупных НКО существует вполне устоявшаяся традиция работы со студентами , — сказал он «Известиям». — Другое дело, что организация практики студентов требует определенных затрат ресурсов — административных, кадровых и т.п., а финансирование НКО часто носит так называемый целевой характер, и они не вправе тратить свои ресурсы на цели, кроме тех, что определены учредителем, грантодателем и т.п.

Павел Кантор замечает, что если студент совмещает практику с выполнением трудовых функций, то обычно он получает и определенное вознаграждение.

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— Поэтому, для того чтобы широко внедрить практику студентов в НКО, необходимо предусмотреть определенные меры государственной поддержки и поощрения как для таких НКО, так и для студентов-волонтеров. Полагаю, что именно это и имел в виду президент, когда говорил про «создание условий» , — считает Кантор.

Почему студентам нужно в НКО

Во Всероссийском студенческом совете отмечают: некоторые студенты с интересом приходят в волонтерские организации, помогая и беженцам, и бездомным, и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, однако другим это может быть вообще неинтересно.

— Эти студенты не какие-то неправильные, равнодушные. Многие из них просто никогда не сталкивались с добровольческими проектами, — сказал «Известиям» председатель Всероссийского студсоюза Олег Цапко.

Цапко замечает: в студсоюзе есть направление правозащитной деятельности, но большинство студентов юридических факультетов не только не рассматривали его как будущее направление работы, но и в некоммерческих организациях никогда не бывали.

— Когда я веду лекции для студентов юрфаков даже известных вузов, в аудитории всегда неподдельное изумление от того, что общественники занимаются этими вопросами , — сказал он. — А потом все удивляются и задаются вопросом, почему бесплатная юридическая помощь в реальности недоступна большинству людей в нашей стране.

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При этом у НКО, считает Цапко, часто есть очень хорошие и опытные наставники для студентов. И опыт там можно получить больший, чем в большинстве бизнес-структур. Тем более что самая частая жалоба на практику заключается в том, что студентам приходится осваивать навыки работы на ксероксе или архивного дела, нежели практиковаться в реальных делах по профилю обучения.

Он считает важным, что вопрос о практике в НКО поднят на самом высоком уровне, тем более что в вузах есть целые направления, посвященные, в частности, соцработе.

— Я видел десятки вузов, в которых студенты, которые вскоре станут соцработниками, вообще ни разу не занимались добровольческой деятельностью и не практиковались в работе с уязвимыми категориями людей , — сказал Цапко. — Такие теоретики соцработы. Это неприемлемо.

Директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова заметила, что существует много примеров, когда студенты проходят практику в социально организованных НКО, в том числе в благотворительных организациях. Однако подчеркивает, что практика в таких НКО и сама волонтерская деятельность — это не одно и то же. Хотя сама по себе она будет способствовать и вовлеченности студентов в этот вид деятельности.

Павел Кантор указывает, что в социально ориентированных НКО сейчас могут трудиться студенты, которые планируют стать педагогами, психологами, специалистами по социальной работе и юристами в области права социального обеспечения.

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— Мы живем в ситуации, когда сфера помощи людям значительно расширяется , — говорит он. — Кроме того, возникают новые профессии, например «социальные координаторы» или «специалисты по долговременному уходу». Возникают и новые форматы социального обслуживания, например сопровождаемое проживание инвалидов с психическими расстройствами. Единственное место, где можно получить практический опыт по многим из этих специальностей, — именно профильные НКО.

Зачем студенты благотворительным организациям

Однако, как отмечают фонды, зачастую студенты в качестве волонтеров нужны для простых поручений, исполнение которых не всегда может считаться полноценной практикой. Программный директор фонда «Дети наши» Светлана Строганова указывает, что в организации студентов обычно привлекают в качестве волонтеров-вожатых на выездных мероприятиях для подопечных-воспитанников детских домов.

— Иногда появляются разовые просьбы, например, от гуманитарной службы: перевезти, посчитать, переложить что-то на складе, — сказала Строганова. — И всё это вряд ли может приравняться к учебной практике, потому что она обычно организуется в определенное время, а наши запросы с этим временем могут не совпадать или им не ограничиваться.

У фонда есть договор с МГТУ им. Н.Э. Баумана, по которому студенты проходили практику этим летом в московском офисе у организации. А в прошлом году студенты из Смоленского госуниверситета проходили практику в социальной службе организации.

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— Например, ребята из МГТУ имени Баумана нам очень помогли, сэкономив время сотрудников, выполняя рутинную работу вроде прозвона доноров и разбора документов, — рассказала Строганова. — Практиканты из СмолГУ тоже много рутины разгребли — и с документами, и на складе. Но их, как будущих работников соцслужб, мы вывозили в поля, рассказывали о нашей работе, о наших подопечных семьях. Погружали не только в те задачи, которые делать необходимо, но и в специфические, связанные с их будущей работой.

Пресс-секретарь благотворительного фонда «Линия жизни» Юлия Витковская рассказала, что у них в этом году проходили практику студенты отделения продюсирования и культурной политики ИГСУ РАНХиГС.

— Студенты 1–4-го курсов участвовали как волонтеры в организации и проведении благотворительного концерта фонда «Линия жизни» на День города в рамках нашей акции «Веселые люди — в Х5 раз добрее», — рассказала она. — Вели трансляцию в соцсетях фонда, помогали в работе с блогерами и артистами. Студентам же 4-го курса по предмету event management было зачтено выполнение практического задания по кейсу фонда: разработка фандрайзингового культурного мероприятия для массовой аудитории — креатив, продвижение.

Студенты в «Линии жизни» — это те, кто помогает в продвижении и организации мероприятий. Витковская отмечает, что свежие идеи нужны в дизайне, диджитале, в поддержке социальных сетей. Весной, например, проходил конкурс среди студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ, по итогам которого выпустили мерч «Линии жизни».

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Член Общественной палаты РФ, руководитель благотворительного фонда «Дети-бабочки» Алена Куратова также рассказала, что ее организация периодически привлекает студентов-практикантов к работе. Шесть студентов в 2022 году прошли практику в PR-отделе, в 2023 году также понадобятся интеллектуальные волонтеры с факультетов связи с общественностью, рекламы и PR. У фонда есть интересное направление, где практика играет основополагающую роль. Они помогают с трудоустройством студентам с ОВЗ. С учетом тяжелого заболевания подопечные фонда могут и не знать о своем реальном трудовом потенциале.

— Практика в благотворительном секторе для таких студентов может стать первым шагом в построении будущей карьеры, — говорит Куратова. — У нас в фонде есть сотрудник в ОВЗ, начавший свой путь в качестве волонтера. Сегодня это руководитель важнейшего направления работы фонда.

Склонна ли молодежь к благотворительности

В большинстве своем в фондах студентов мало привлекают к основной работе.

— В работе фонда «Дети-бабочки» есть своя специфика: наши волонтеры не работают напрямую с подопечными фонда, — замечает, в частности, Алена Куратова. — Обычно нам необходимо два вида помощи — интеллектуальные волонтеры, готовые предложить свои профессиональные навыки pro bono (например, переводчики, цифровые дизайнеры, фотографы, видеографы в Москве и регионах), и люди, готовые ассистировать на проектах и мероприятиях фонда.

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Вице-президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Анна Виноградова вовсе признается, что в тех случаях, когда к ним в организацию приходили студенты на практику, ничего хорошего не выходило.

— Во-первых, потому, что они приходят для того, чтобы в конце своей практики получить какой-то документ, но никакой заинтересованности у них в принципе нет , — сказала она «Известиям». — А во-вторых, когда речь идет о благотворительном фонде, то в нем всегда катастрофически не хватает рук: оторвать человека от его обычной деятельности, сказать — сегодня ты у нас будешь заниматься с практикантом — такой возможности просто нет. Эффективность этого была близка к нулю.

Сейчас «Волонтеры в помощь детям-сиротам» стараются не привлекать практикантов из университетов, только если речь идет о каких-то небольших задачах, в которых не предполагается непосредственное общение с подопечными. Но практикой, подчеркивает Виноградова, это назвать нельзя.

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В то же время речь не идет о том, чтобы совсем не принимать студентов-волонтеров на сложную работу. Важно, чтобы это было не ради практики. Светлана Строганова из фонда «Дети наши» подчеркивает, что волонтерство — добровольное дело, основанное на понимании проблемы и желании ее решить. А Алена Куратова считает: в целом в последние 10 лет уровень социальной ответственности молодежи растет; они чаще интересуются благотворительными проектами и рассматривают работу в НКО как возможность дальнейшей карьеры.

Ирина Мерсиянова рассказывает, что из данных Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ видно, что молодежь, в том числе студенческая, готова участвовать в благотворительности.