Дело добровольное: в России в 2022 году резко выросло число волонтеров

В этом году жители России охотнее, чем в предыдущие 17 лет, участвовали в волонтерской деятельности. Это следует из опроса Центра исследований развития гражданского общества Высшей школы экономики. Согласно ему, 44% россиян в этом году хотя бы разово, но помогали нуждающимся. Авторы исследования полагают, что на рост волонтерских настроений повлияло начало специальной военной операции на Украине. А эксперты напоминают, что сильно популяризировала волонтерство пандемия коронавируса. Сейчас же для благотворительной деятельности появились новые адресаты и направления.

Самоидентификация: волонтер

Рекордный рост числа россиян-волонтеров на фоне проведения СВО на Украине зафиксировал Центр исследований развития гражданского общества Высшей школы экономики. Опросив более 2 тыс. человек, его специалисты выяснили, что в течение последнего года 44% респондентов занимались добровольческой деятельностью, то есть «участвовали в каком-либо общественно полезном деле без принуждения и вознаграждения и не для помощи членам семьи или близким родственникам».

Директор центра Ирина Мерсиянова назвала этот показатель самым высоким за все годы наблюдений — НИУ ВШЭ ведет их в рамках мониторинга состояния гражданского общества с 2006 года. По ее словам, с 2015 по 2021 год доля волонтеров колебалась от 22 до 33%, в «пандемийные» 2020–2021 годы она составляла 23%.

Президент России Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Доброволец России» в конце 2020 года сообщал, что в различных волонтерских проектах за год приняли участие более 15 млн жителей страны. А в декабре 2022-го глава государства на форуме «МыВместе» рассказал, что число волонтеров в России превысило 21 млн человек, отметив, что это примерно 15% населения страны.

Дело добровольное Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

При этом в опросе ВШЭ только 18% респондентов назвали себя волонтерами (исследование включало специальный блок о самоидентификации). Еще 11% полагают, что «вроде бы являются волонтерами, но испытывают сомнения». В 2020–2021 годах это распределение составляло 8 и 10% соответственно. А из 44% тех, кто сообщил, что оказывал благотворительную помощь в 2022 году, считают себя волонтерами 26%.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев подтвердил «Известиям», что рост числа волонтеров действительно есть, «но не такой масштабный», как по оценке ВШЭ. По его словам, специальная военная операция «во многом сплотила людей». Более реалистичной цифрой он считает показатель в 18%, фигурирующий в блоке по самоидентификации, пояснив, что здесь речь идет об осознанном участии в волонтерских проектах.

Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова допустила возможность резкого увеличения числа волонтеров, но отметила, что «пока люди не полностью знакомы с понятием волонтерства».

— Человек мог чем-то помочь, но не считает, что сразу может называться волонтером, — пояснила она.

Дело добровольное Фото: РИА Новости/Павел Львов

А Артем Метелев напомнил о последнем исследовании ВЦИОМа, которое было опубликовано 5 декабря — в День добровольца в России. Согласно ему, 76% респондентов хотят, чтобы их дети или внуки были волонтерами.

— Это признак формирования в обществе культуры взаимопомощи, волонтерства как нормы жизни, — считает депутат.

Люди активно включились в процесс

В исследовании ВШЭ почти каждый второй из помогавших нуждающимся в 2022 году сообщил, что поддерживал военных и мобилизованных, проходящих службу в рамках СВО, и их семьи. Чаще всего люди жертвовали деньги (23%), передавали вещи (18%) или продукты (14%).

По словам Ирины Мерсияновой, новые потребности, связанные с началом СВО, высветили новые группы, которым жители России готовы помогать. Это помимо военнослужащих и мобилизованных беженцы, которым нужны одежда, предметы быта, содействие в поиске жилья, работы, оформлении документов. Также, добавила она, волонтерская помощь необходима и жителям присоединенных территорий — там нуждаются, например, в сборе учебников, а также в профессиональных учителях. Директор Центра исследований развития гражданского общества напомнила и о том, что всем этим категориям нужна психологическая и консультационная, например юридическая, помощь.

Дело добровольное Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В связи со СВО появилось очень много новых направлений волонтерской деятельности, из-за чего люди «активно включились в процесс». Например, начали собирать гуманитарную помощь в группах своих домов или районов, рассказала «Известиям» Елена Тополева-Солдунова.

При этом именно время пандемии послужило катализатором развития волонтерской деятельности, подчеркнула директор социальных проектов VK, руководитель платформы «Добро Mail.ru» Александра Бабкина.

— Значительный рост числа волонтеров случился именно тогда. Люди охотно помогали тем, кто не мог покинуть свои дома, — сказала она.

Сейчас же, по ее словам, жители России ощущают потребность помогать еще больше — это поддерживает их, дает им возможность почувствовать, что они могут планировать собственную жизнь, на что-то влиять «здесь и сейчас», и получать положительные эмоции.