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Инвестиции добра: вклад НКО в экономику приблизился к 2 трлн рублей

Благотворительные организации в России начали стремительно развиваться после начала пандемии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Вклад российских некоммерческих организаций в экономику страны вырос в 2,5 раза за последние четыре года и составил 1,5% ВВП (около 2 трлн рублей), следует из подсчетов Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития. Среди регионов-лидеров, НКО которых внесли самый большой вклад в ВВП, Москва и ЯНАО. Авторы исследования и эксперты признают, что методика пока несовершенна, но тенденцию никто не оспаривает — «помогающий» сектор в России стремительно развивается. По их словам, этому способствовала пандемия COVID-19: многие люди и компании существенно увеличили свои расходы на благотворительность и социальную ответственность.

Кто вложился в ВВП

Вклад НКО в валовой внутренний продукт России в 2021 году составил 1,5%, тогда как в 2018-м — около 0,6%. К такому выводу пришли специалисты Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития, которые разработали для ведомства соответствующую методику оценки. Из презентации, переданной Минэкономразвития «Известиям», следует, что потенциал роста еще велик — например, вклад НКО в экономику США составляет 5,9%, Канады — 8,5%, Австралии — 8,9%.

Тендер на разработку методики ведомство разместило на сайте госзакупок в июне 2022 года. В техзадании отмечалось, что министерство занимается поддержкой некоммерческого сектора экономики, включая волонтерство и благотворительность, однако оценивает вклад в ВВП только от деятельности коммерческого сектора. Методика оценки влияния НКО, благотворительной деятельности и волонтерского труда на экономику должна была закрыть этот пробел.

Инвестиции добра
волонтеры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Авторы методики предложили рассчитывать вклад на основе открытой бухгалтерской отчетности НКО, где отражены, в частности, расходы на оплату труда, вступительные и членские взносы, добровольные пожертвования, прибыль от приносящей доход деятельности, но без учета субсидий. Они признали, что пока получившаяся методика несовершенна — отсутствует возможность исключения из анализа тех НКО, которые создают государство и коммерческие компании. Финансирование таких организаций не отражает реального вклада НКО в экономику.

Кроме того, данные бухгалтерской отчетности НКО не позволяют определить объемы некоторых уплаченных налогов, раздельно учитывать пожертвования, полученные от физических и юридических лиц.

Итоговый результат по 2021 году — 1,5% вклада благотворительного сектора в ВВП — был получен согласно анализу деятельности НКО в «авторской выборке» по 37 группам организационно-правовой деятельности.

Также авторы анализа представили и список «лидеров» и «аутсайдеров» во вкладу в ВВП среди регионов. Больше всего в ВВП вложились некоммерческие организации Москвы, ЯНАО, НАО, ХМАО, Татарстана. Наименьший вклад внесли НКО из Республики Алтай, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Севастополя и Пензенской области.

Отдельно специалисты академии рассчитали и вклад социально ориентированных НКО, которые входят в реестр Минэкономразвития: в 2018 году он оценен в 0,29%, в 2021 году — в 0,59%. Всего в России около 210 тыс. НКО, примерно 46 тыс. из них входят в реестр.

Инвестиции добра
Кремль, Москва
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Зачастую вклад НКО в решение социальных проблем населения не виден, так как лежит в некой помогающей плоскости, которую сложно оценить, отметила председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова. Но представленные данные свидетельствуют о стремительном развитии в России такого социально необходимого сектора, считает она.

Минэкономразвития не ответило на запрос «Известий» о новой методике и ее целях.

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«Потенциал есть, но используется не в полной мере»

Директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики Ирина Мерсиянова полагает, что тема оценки вклада НКО, волонтерства и благотворительности в экономику необходима «для повышения эффективности политики государства, где нужны надежные статистические данные».

— Темпы роста занятости в некоммерческом секторе в последние 20–25 лет существенно — в некоторых странах вдвое — опережали темпы роста занятости в экономике в целом. А в среднем его вклад в ВВП в странах ОЭСР достигает около 5%, — сказала она. — Исследование доказывает, что Россия — в глобальном тренде, что в нашей стране у НКО есть значительный потенциал, который пока в полную меру не используется.

Методику, предложенную академией, она назвала «лишь частично успешной»: для чистоты оценки необходимо «отделить НКО, организационно зависимые от государства и компаний».

Исполнительный директор Общенационального союза некоммерческих организаций Анатолий Ганин также назвал это проблемным местом. Впрочем, с возможным ростом вклада НКО в ВВП он согласился, отмечая, что на это повлияли увеличение объема грантовой поддержки со стороны государства и льготы для НКО, входящих в реестр Минэкономразвития.

Инвестиции добра
Волонтеры, гуманитарная помощь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Советник по правовым вопросам Ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров» Дмитрий Денисов соотнес рост с естественным развитием сектора. По его словам, многие частные инициативы в последние годы преобразовались в НКО, что помещает их в поле видимости налоговых органов и органов статистики. Кроме того, бизнес в последние годы всё больше выделяет такие расходы в «отдельную строку» вместо расходов на PR и HR.

Развитие же НКО он связал с пандемией COVID-19, которая «стала тем вызовом, когда многие люди и компании существенно увеличили свои расходы на благотворительность и социальную ответственность». Проректор ВШЭ, директор Института социальной политики Лилия Овчарова также отметила, что в пандемию НКО активизировали свою деятельность, что могло стать причиной роста их вклада в экономику.

При этом представители сектора полагают, что авторы анализа занизили планку. Исполнительный директор российского комитета «Детские деревни — SOS» Николай Слабжанин заявил, что размер вклада «впечатляющий, но вполне мог бы быть и больше». А исполнительный директор Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Наталья Соколова настаивает, что реальный вклад НКО выше.

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