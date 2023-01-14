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Сюжет:

Постпред РФ при ООН заявил о готовности страны достичь целей СВО миром

Небензя: Россия готова к сценарию, при котором цели СВО были бы достигнуты мирным путем
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Фото: TASS/EPA/JUSTIN LANE
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Россия готова завершить СВО при достижении ее целей переговорным путем. В противном случае задачи будут выполнены военными методами, сказал в ходе заседания СБ ООН 13 января постпред РФ при организации Василий Небензя.

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«Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и когда закончится дискриминация русскоязычного населения этой страны. Если же этот результат можно будет достичь с помощью переговоров, мы к такому сценарию готовы, если же нет, то все поставленные задачи будут достигнуты военным путем», — заявил дипломат.

Также в своем обращении к Совбезу ООН Небензя назвал киевскую инициативу о «саммите мира» пропагандистской пустышкой и попыткой понравиться западным странам. По его словам, соответствующий проект резолюции не имеет ничего общего с реальностью.

Российский постпред при ООН также напомнил, что Россия никогда не преследовала цели уничтожения государственности или деукраинизации Украины.

РФ воюет «не с украинским народом, а с преступным националистическим режимом, который пришел к власти в 2014 году в результате поддержанного Западом антиконституционного переворота», подчеркнул он.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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