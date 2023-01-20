В РФ назвали главное препятствие возобновлению переговоров с Украиной

Продолжающиеся поставки оружия Киеву странами НАТО лишь затягивают украинский конфликт и препятствуют возобновлению переговоров с Москвой. Об этом заявили «Известиям» в российском парламенте.

«Сегодня всё больше аналитиков, в том числе в Европе, понимают, что при всем этом ослабевает сама Европа, всё это сказывается на ее экономическом и политическом будущем. Конфликт до последнего украинца — это преступление перед миром, и такая позиция Запада приводит к дальнейшей серьезной эскалации», — подчеркнул первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Переговорный процесс между Россией и Украиной начнется, как только остановятся поставки западного оружия Киеву, уверен политик.

Как отметил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, если вначале страны НАТО пытались «опустив глаза» поставлять оружие и боеприпасы «оборонительного характера», то теперь «все маски сброшены».

«Они поставляют наступательное вооружение. Это говорит о том, что они не скрывают, что ведут против России необъявленную войну. Если бы поставки оружия прекратились, уже бы давно начались переговоры и давно были бы выполнены задачи спецоперации, потому что первая из них — это демилитаризация Украины», — напомнил сенатор.

Впрочем, страны — члены альянса вряд ли остановят отправку оружия, поскольку они заинтересованы в том, чтобы один славянский народ враждовал с другим, заключил он.

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НАТО и порешили: альянс анонсировал новые поставки оружия Киеву