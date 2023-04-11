Украинский режиссер обвинил Зеленского в предательстве интересов страны
Украинский режиссер-документалист Игорь Лопатенок 11 апреля раскритиковал в Twitter президента Украины Владимира Зеленского.
Он напомнил, что Зеленский в своей инаугурационной речи обещал украинцам прекратить конфликт в Донбассе.
«Самая большая ложь нашего времени и самое большое предательство интересов Украины», — сказал режиссер.
Лопатенок добавил, что если бы Минские соглашения были выполнены, то эскалации конфликта удалось бы избежать.
В сентябре прошлого года немецкая газета Berliner Zeitung писала, что украинские общественные деятели, политики и эксперты обвинили Зеленского во лжи народу страны.
В июне депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани отмечал, что Зеленский обманул европейские страны, уговорив их поставить оружие. Тем самым он создал очаг напряженности в Европе.