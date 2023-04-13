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В США призвали подтолкнуть Украину к более реалистичным целям в конфликте с РФ

TAC: США следует скорректировать свою помощь Украине и подтолкнуть ее к реалистичным целям
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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США стоит скорректировать свою помощь Украине и подтолкнуть Киев к более реалистичным целям окончания конфликта с Россией. Такое мнение 13 апреля высказал в своей статье для The American Conservative бывший спецпомощник американского президента Рональда Рейгана Дуг Бандоу.

«Даже если союзническая помощь удержит Украину в борьбе с ее более крупным врагом, Киеву всё равно будет трудно вернуть утраченные территории, особенно Крым, не говоря уже о том, чтобы выиграть», — написал он.

По его словам, Вашингтону следует скорректировать свою помощь Киеву и взглянуть на российско-украинский конфликт как на угрозу европейской безопасности. Он также отметил, что интерес США на Украине крайне ограничен, так как события в Донбассе не представляют угрозы для американской безопасности.

Кроме того, Бандоу назвал несколько целей, которых, по его мнению, должно придерживаться руководство США. Во-первых, это окончание боевых действий для избежания дальнейшей эскалации. Во-вторых, это сохранение независимости Украины. При этом «нейтральная Украина без Крыма» была бы идеальным вариантом.

В-третьих, по мнению экс-помощника Рейгана, нужно вернуть Европе ответственность за оборону в регионе. Это значит, что Украина не должна вступать в НАТО, а Киев — получать отдельной военной гарантии.

В-четвертых, отметил Бандоу, стабильность между Россией и Украиной будет достигнута, только если Москва будет удовлетворена условиями окончания конфликта.

Наконец, конечной целью должна стать мирная реинтеграция РФ в международный дипломатический, культурный и экономический порядок.

«Активы необходимо будет вернуть, санкции — снять. Точные детали должны быть согласованы, но Вашингтон должен действовать в интересах американцев, а не страстей украинцев», — заключил Бандоу.

«Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров»
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Ранее в этот день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа согласился с мнением американской разведки, которая назвала мирные переговоры между Россией и Украиной в 2023 году маловероятными. По словам депутата, Киев не сделает шаг к миру без команды Вашингтона.

В свою очередь, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что безопасность России и возвращение стабильности в Европу может обеспечить только победа над украинским нацизмом.

До этого, 7 апреля, глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу сказал, что переговоры по урегулированию на Украине могут осуществляться только на основе учета российских интересов. При этом Москва не раз говорила, что не отказывается от переговоров.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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