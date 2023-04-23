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На Западе назвали главным страхом Зеленского провал планируемого наступления ВСУ

FT: президент Украины Зеленский опасается, что планируемое контрнаступление ВСУ провалится
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Украинский лидер Владимир Зеленский опасается, что планируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалится. Об этом написала газета Financial Times 20 апреля.

Издание отмечает, что еще зимой на Украине началась масштабная мобилизация, однако киевское руководство обеспокоено тем, что призванных новобранцев не хватит для осуществления наступления.

«Правительство ожидает, что их ряды пополнят около 40 тыс. солдат. <…> Но чиновники опасаются, что этого будет недостаточно», — пишут авторы статьи.

Из-за этого ранее в этом месяце украинские власти утвердили новые правила призыва, позволяющие вербовочным центрам отправлять призывные листы в любую точку страны. Раньше их можно было передать только мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет по их зарегистрированным адресам, но отследить их оказалось сложно из-за масштабной внутренней миграции, вызванной конфликтом.

По словам высокопоставленных чиновников в Киеве, которые приводят авторы материла, руководство страны обеспокоено тем, что контрнаступление, которое провалится или не поможет отвоевать большую часть территории, может побудить западных союзников подтолкнуть Киев к началу переговоров с Москвой.

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22 апреля бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президента Украины ждут проблемы в случае провала контрнаступления. По его словам, в связи с нагнетанием очень тяжелой политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной ситуации на Украине последнее, что держит население от внутреннего взрыва, — это надежда на наступление. При этом экс-советник отметил, что, судя по источникам, у Украины нет возможности для проведения этого наступления — западных поставок не хватает для противостояния ВС РФ.

До этого, 16 апреля, газета The Washington Post указала на то, что официальные лица США признают факт того, что ВСУ не обладают достаточным количеством боеприпасов для успешного контрнаступления. Оно невозможно без дополнительных поставок артиллерии и танков из стран Запада, отметили в материале.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, в январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале глава российского государства Владимир Путин заявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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