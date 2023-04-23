Экс-советник Кучмы пообещал Зеленскому проблемы при провале наступления ВСУ

Президента Украины Владимира Зеленского ждут проблемы в случае провала контрнаступления. Об этом в субботу, 22 апреля, заявил экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

«В связи с нагнетанием очень тяжелой политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной ситуации на Украине последнее, что держит население от внутреннего взрыва, — это надежда на наступление», — сказал он на видео своего YouTube-канала.

Также Соскин отметил, что, судя по источникам, у Украины даже нет возможности для проведения контрнаступления — западных поставок не хватает для противостояния ВС РФ.

«Не пахнет даже украинским наступлением. Украина без артиллерии, без снарядов, без вооружения», — подчеркнул экс-советник.

22 апреля газета Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщила, что Украина перенесла свое контрнаступление из-за отсутствия необходимого вооружения.

16 апреля газета The Washington Post написала: официальные лица США признают факт того, что ВСУ не обладают достаточным количеством боеприпасов для успешного контрнаступления. Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) невозможно без дополнительных поставок артиллерии и танков из стран Запада, отметили в материале.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Отмечалось, что Украина рассматривает два сценария наступления.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 16 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю».

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.