Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
За пять лет новостройки Москвы комфорт-класса подорожали почти вдвое
Мир
США эвакуировали из Судана своих дипломатов
Мир
Меган Маркл попросила прекратить цирк из-за публикации ее переписки с Карлом III
Общество
Администрация клуба опровергла слухи о смерти на концерте Scally Milano
Общество
«Промтехнология» опровергла доступ обвиняемого в госизмене Кичи к секретным данным
Мир
Посол РФ в Судане рассказал о проработке маршрутов эвакуации людей
Спорт
Тренер Уэйн Руни назвал лучшим в мире футболистом Эрлинга Холанда
Армия
ВКС РФ уничтожили две группы украинских диверсантов в Харьковской области
Общество
Жители Артемовска рассказали об имитации боя ВСУ для грабежей опустевших домов
Мир
Президент Бразилии призвал урегулировать конфликт на Украине дипломатией
Мир
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии
Мир
Во Франции профсоюз пригрозил оставить Каннский фестиваль без света из-за Макрона
Мир
NYT назвала старость главным препятствием Байдена на пути к переизбранию
Сюжет:

Экс-советник Кучмы пообещал Зеленскому проблемы при провале наступления ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин предрек Зеленскому проблемы после провала контрнаступления
0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президента Украины Владимира Зеленского ждут проблемы в случае провала контрнаступления. Об этом в субботу, 22 апреля, заявил экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

«В связи с нагнетанием очень тяжелой политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной ситуации на Украине последнее, что держит население от внутреннего взрыва, — это надежда на наступление», — сказал он на видео своего YouTube-канала.

Также Соскин отметил, что, судя по источникам, у Украины даже нет возможности для проведения контрнаступления — западных поставок не хватает для противостояния ВС РФ.

«Не пахнет даже украинским наступлением. Украина без артиллерии, без снарядов, без вооружения», — подчеркнул экс-советник.

Поднять поставки: получит ли Киев оружие для контрнаступления
В Германии на американской базе Рамштайн прошло 11-е заседание контактной группы по Украине

22 апреля газета Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщила, что Украина перенесла свое контрнаступление из-за отсутствия необходимого вооружения.

16 апреля газета The Washington Post написала: официальные лица США признают факт того, что ВСУ не обладают достаточным количеством боеприпасов для успешного контрнаступления. Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) невозможно без дополнительных поставок артиллерии и танков из стран Запада, отметили в материале.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Отмечалось, что Украина рассматривает два сценария наступления.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 16 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю».

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023