В США усомнились в успехе контрнаступления ВСУ

Официальные лица США признают факт того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают достаточным количеством боеприпасов для успешного контрнаступления. Об этом 15 апреля написал в авторской колонке внешнеполитического обозревателя газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес.

Он отметил, что, судя по данным из попавших в социальные сети секретных разведывательных материалов, примерно два месяца назад разведка США оценила ситуацию на Украине как «изматывающую кампанию на истощение».

Игнейшес рассказал, что американские официальные лица в течение нескольких месяцев утверждали, что украинские войска должны отступить на возвышенности к западу от Артемовска (украинское название —Бахмут). Однако Киев предпочел оставить там боевиков. В результате город превратился в «мясорубку».

«Официальные лица США признают препятствия, с которыми Украина сталкивается в этом амбициозном плане. Они по-прежнему согласны с февральской оценкой: «сохраняющаяся нехватка подготовки и боеприпасов, вероятно, затормозит прогресс и усугубит потери во время наступления». Наиболее вероятным исходом остаются лишь скромные территориальные приобретения», — говорится в статье.

Подчеркивается, что российская сторона получила контроль над 70–80% территории Артемовска, при этом украинцы страшной ценой удержались, «избежав символического поражения».

Ранее, 13 апреля, французский телеканал выпустил репортаж, в котором назвал контрнаступление Украины враждебным. Также показал российского бойца, который заявил, что непобедимых нет. После выхода сюжета последовала негативная реакция с украинской стороны. Спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко пригрозил ответственностью журналистам, которые не проинформировали Киев о съемках сюжета о бойцах ВС РФ.

В этот же день посол России в США Анатолий Антонов выразил уверенность в провале ВСУ. По его словам, российская армия способна разгромить противника, отбросить его, освободив «исконно российские территории».

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль и Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще 7 апреля отметил, что российские военные тщательно отслеживают всю поступающую информацию о действиях ВСУ и учитывают ее при планировании ведения спецоперации. Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном контрнаступлении Украины в ближайшие недели.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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