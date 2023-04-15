Во Франции сочли враждебным контрнаступление ВСУ

Французский телеканал France 24 13 апреля назвал враждебным контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Телеканал выпустил сюжет, в котором российские военнослужащие заявили, что не боятся атак ВСУ. При этом корреспондент France 24 назвал «враждебным» контрнаступление украинских войск.

Отмечается, что сюжет был снят в 30 км от передовой. В Сети его опубликовали под заголовком: «Конфликт на Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением».

«Всё ломается, всё убивается. Непобедимых нет», — рассказал один из российских солдат французскому журналисту.

После выхода сюжета последовала негативная реакция со стороны МИД Украины. Спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко пригрозил ответственностью журналистам, которые не проинформировали Киев о съемках сюжета о бойцах ВС РФ.

Ролик был оперативно удален из Сети, однако никаких официальных заявлений от телеканала пока не последовало.

Между тем агентство Bloomberg со ссылкой на источники в европейских политических кругах 14 апреля написало, что часть союзников Украины в Европе скептически относится к перспективам контрнаступления ВСУ и не верит в возможность их значительного прорыва.

Ранее, 13 апреля, посол России в США Анатолий Антонов выразил уверенность в провале ВСУ. По его словам, российская армия способна разгромить противника, отбросить его, освободив «исконно российские территории».

В тот же день руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ нужно продемонстрировать успешное контрнаступление, иначе у налогоплательщиков поддерживающих Киев стран возникнут вопросы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль11 апреля заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. По его словам, Киев не чувствует давления со стороны Запада относительно проведения контрнаступления, поскольку западные «друзья» понимают важность полноценной подготовки украинской армии.

В свою очередь, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин допустил ложь Украины о переносе контрнаступления на лето.

Как сообщил «Известиям» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, Украина не имеет ни сил, ни средств для контрнаступления. У украинских боевиков мало танков, бронетранспортеров, подготовленных экипажей, недостаточно личного состава.

Также бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев сказал, что украинские боевики не смогут провести эффективное контрнаступление, поскольку у них не хватит живой силы.

10 апреля глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что контрнаступление, которое усиленно готовится Киевом, обречено на провал. Он напомнил, что ВСУ сильно истощены.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 апреля отметил, что российские военные тщательно отслеживают всю поступающую информацию о действиях ВСУ и учитывают ее при планировании ведения спецоперации. Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном контрнаступлении Украины в ближайшие недели.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Отмечается, что Украина рассматривает два сценария наступления. После этого офицер украинской армии Валерий Прозапас, в свою очередь, указал, что из-за нехватки сил и средств Киев не сможет провести серьезное наступление в Донбассе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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