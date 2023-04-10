Сенатор Бондарев счел обреченным на провал возможное контрнаступление Украины

Украинское контрнаступление, которое усиленно готовится Киевом, обречено на провал. Об этом 10 апреля в своем Telegram-канале заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.

Он напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сильно истощены.

«Украинские пропагандисты сейчас блефуют, делают вид, будто ВСУ вооружены до зубов, а территория Незалежной надежно защищена. Однако это далеко не так, и прорехи у них наблюдаются по многим направлениям», — отметил сенатор.

Также политик напомнил, что американская сторона, поставляющая вооружение киевскому режиму, тревожится не только по поводу средств ПВО, но и из-за сокращения у украинских националистов артиллерийских запасов, которые могут закончиться, как следует из прогнозов, за несколько дней.

Ранее, 9 апреля, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис поделился мнением, что Украину ждет поражение в конфликте даже в случае успешного контрнаступления. Он отметил, что Киев почти исчерпал все свои мобилизационные резервы, а с началом наступления потеряет еще больше свои обученных и опытных военных.

Также в апреле сенатор Бондарев заявил, что ВСУ могут пойти в наступление с мая по октябрь. Россия готова к любым вызовам со стороны врага, отметил он.

Также в апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Минобороны России отслеживает всю поступающую информацию о действиях ВСУ и учитывают ее при планировании ведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном контрнаступлении Украины в ближайшие недели.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Из статьи следует, что Украина рассматривает два сценария наступления. После этого офицер украинской армии Валерий Прозапас в свою очередь указал, что из-за нехватки сил и средств Киев не сможет провести серьезное наступление в Донбассе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.