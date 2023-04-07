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Российский сенатор назвал сроки возможного наступления ВСУ

Сенатор Бондарев заявил, что ВСУ могут пойти в наступление с мая по октябрь
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) возможно начнут активизацию наступательных действий в период с мая по октябрь, поскольку именно в это время поставляемая Западом техника может показать хоть какую-то эффективность. Такое мнение в пятницу, 7 апреля, высказал глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По словам сенатора, текущая выжидательная позиция ВСУ связана с тем, то западная военная техника не приспособлена воевать в некомфортных для себя условиях при распутице.

«Это свидетельствует о том, что украинцы будут стараться активизировать наступление в период с мая по октябрь, пока эта техника может быть хоть как-то эффективна», — сказал Бондарев ТАСС.

При этом он отметил, что Россия готова к любым вызовам со стороны врага. «Нас не запугать и не принудить к невыгодному для России миру на условиях Украины. Враг будет разбит, мы победим и будем диктовать условия мира ради безопасности, счастья и здоровья наших сограждан», — отметил сенатор.

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Ранее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские военные тщательно отслеживают всю поступающую информацию о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и учитывают ее при планировании ведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Так Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном контрнаступлении Украины в ближайшие недели.

Ранее в этот день глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что план контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) курируется странами Запада. По его словам, его разработали военные из Великобритании и США.

5 апреля Рогов сообщил, что ВСУ завершили подготовку к наступлению в Запорожской области.

Говоря о локации запланированного контрнаступления, военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин 2 апреля также предположил, что контрнаступление ВСУ будет проходить в Запорожской области.

Ранее, 15 марта, газета Politico сообщала: в Белом доме полагают, что наступление ВСУ начнется к маю. Уточнялось, что американские чиновники сосредоточены на подготовке Киева к контрнаступлению для возвращения территорий. Для этой цели на Украину поставляют сотни танков и бронемашины.

Россия продолжает начатую 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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