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Рогов сообщил о кураторстве Запада над планом по контрнаступлению ВСУ

Рогов: план приазовского наступления украинских войск разработан в США и Британии
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Фото: REUTERS/Stringer
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План приазовского наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на самом деле курируется странами Запада, заявил в беседе с «РИА Новости» глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, военные из Великобритании и США разработали план наступления в Запорожской области, они выступают в роли заказчиков, в то время как украинские военнослужащие — исполнители.

«Они озвучивают лишь только то, что им указали, делать из них великих стратегов не стоит», — сказал Рогов.

Говоря о принципе, по которому был составлен этот план, глава движения отметил методику «быстрого прорыва» с помощью военной бронированной техники. Так, украинцы должны будут попытаться достигнуть Азовского моря, минуя населенные пункты.

Рогов также назвал целью Запада и ВСУ «ликвидацию» российского сухопутного коридора в этой области.

Вооруженные силы РФ, по его словам, уже в курсе о планах противника.

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Ранее, 5 апреля, Рогов заявлял, что ВСУ завершили подготовку к наступлению в Запорожской области.

Говоря о локации запланированного контрнаступления, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин 2 апреля также предположил, что контрнаступление ВСУ будет в Запорожской области.

17 марта лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что что США обладают планом контрнаступления на Украине этой весной.

Ранее, 15 марта, газета Politico сообщила, что в Белом доме полагают, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется к маю. В публикации отмечается, что Киев в настоящее время рассматривает два сценария наступления — через Херсон и Крым или продвижение в сторону Азовского моря с целью отрезать сухопутный коридор к полуострову.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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