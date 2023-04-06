Гости с Северска: российская армия отбила контратаку ВФУ в Донбассе

В районе Северска в ДНР была сорвана контратака украинских вооруженных формирований. За сутки на краснолиманском направлении противник потерял до 80 военнослужащих и несколько единиц военной техники. Сейчас позиции ВФУ в этой точке линии боевого соприкосновения подвергаются артиллерийским обстрелам. Корреспонденты «Известий» посмотрели, как наши бойцы крутят «танковую карусель» недалеко от Северска. Эксперты отмечают, что после окончания распутицы такие дорогостоящие для ВФУ контратаки могут участиться, но наша армия к ним готова.

Гости с Северска

В районе Северска огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» была сорвана контратака противника. Также были поражены подразделения ВФУ в районах Невского и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики. Всего на краснолиманском направлении уничтожены свыше 80 украинских военнослужащих, бронемашина, два автомобиля и гаубица Д-30, сообщили в Минобороны РФ 5 апреля.

Артиллеристы Вооруженных сил РФ Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Вполне вероятно, что это была разведка боем, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. — Ранее ВФУ так делали и на запорожском направлении — наступали ротными тактическими группами, мы их уничтожали, а те, кто выжил, откатывались на исходные позиции. Так и сейчас — отбили, нанесли потери. У ВФУ сейчас нервное состояние. Их военачальники заявили многое, вплоть до обещания захватить Крым. Поэтому контратакующие прощупывания еще будут, особенно в лесистой местности. Там действуют разведывательно-диверсионные группы. Но наш спецназ тоже работает на той территории, ведет разведку, пленных захватывает, уничтожает боевую технику.

Эксперт отметил, что активные атакующие действия ВФУ теперь будут вести чаще.

— С учетом того, что почва в ближайшие недели будет подсыхать, попытаются что-нибудь изобразить, — считает Василий Дандыкин.

«Танковая карусель»

Ответом на неудачные контратаки под Северском становятся активные действия российских подразделений — наша артиллерия накрывает позиции ВФУ и заставляет врага отступать. Корреспондент «Известий» Денис Кулага посмотрел, как в районе Белогоровки нашу пехоту поддерживают танки.

На подготовку к выполнению боевого задания уходит не больше 10 минут — и сразу несколько экипажей готовы выйти на огневые позиции.

— Дороги сейчас непроходимы, но для наших танков это не проблема. Они, как известно, грязи не боятся. И вот очередной экипаж выходит на боевую работу, — рассказал Денис Кулага.

Танк уверенно преодолевает 2 км и выходит к своей цели — западной фильтровальной станции Белогоровского водоканала.

Танк Т-80 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Огромная территория предприятия превратилась в крупный форпост ВФУ. Бронированная машина отрывает стрельбу, уничтожая здания, где подразделения ВФУ устроили укрепленные огневые точки.

На смену отстрелявшейся машине при необходимости придет новая — такая тактика называется «танковая карусель».

Украинский БПЛА в небе не видно, а наши операторы приноровились к плохой погоде и их «птички» — так на линии соприкосновения называют квадрокоптеры — корректируют огонь танкистов.

— Точное попадание по зданию, где ВФУ прячут свой личный состав, — рассказал Денис Кулага.

После еще одной серии танковых залпов на этом участке линии соприкосновения становится тише, шум боя перемещается севернее — ближе к поселку Спорное. Оттуда наши подразделения поджимают гарнизон ВФУ в Северске.

Сбили Миг-29

В зоне специальной военной операции 5 апреля российская армия вела активные наступательные действия на донецком направлении, а на остальных наносила удары по наиболее важным целям противника, сообщили в Минобороны России.

За сутки на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 580 человек и 24 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, самоходные артиллерийские установки и бронеавтомобили.

Кроме того, пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп в ЛНР и Харьковской области. Также уничтожено два склада боеприпасов подразделений ВФУ в районах населенных пунктов Новомихайловка в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области.

Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

ВКС России в районе Селидова в ДНР сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Также 5 апреля украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск Клинцовского района Брянской области , сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области. Пограничники задержали пилота, который пытался сбежать на территорию Украины. Сейчас спецслужба начала разбирательство в отношении нарушителя госграницы.

Вынес товарищей из-под огня

В Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Фельдшер реактивного артиллерийского дивизиона прапорщик Цырен Иванов во время боев по освобождению населенного пункта лично вынес из-под огня противника четверых раненых военнослужащих. Он оказал им первую помощь и оперативно организовал эвакуацию в медицинский пункт.

Кроме того, Иванов не раз помогал раненым боевым товарищам на передовой, благодаря чему часть военнослужащих оставалась в строю и продолжала выполнять боевые задачи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Прапорщик Сергей Титаренко отвечал за бесперебойную связь батальонной тактической группы. В один из дней рядом с командно-штабной машиной разорвался снаряд, после чего подразделение полностью лишилось связи.

Сергей вытащил из подбитой машины раненых товарищей и принял решение развернуть станцию спутниковой связи для восстановления возможности оперативно координировать действия российских подразделений в бою. Он развернул и настроил технику под огнем, после чего связь была восстановлена.