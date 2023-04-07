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Блинкен объявил о начале контрнаступления Украины в ближайшие недели

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Фото: Global Look Press/Olivier Matthys
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Контрнаступление Украины начнется в ближайшие недели. Об этом 7 апреля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«США вместе со многими другими странами обязались поддерживать Украину и защищать ее территориальную целостность, суверенитет и независимость. Это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели», — сказал он в интервью медиагруппе Funke.

Блинкен также отметил, что решение о возвращении Крыма должны принимать сами украинцы.

«Украина — демократия. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен быть открыт воле украинцев», — сказал госсекретарь.

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Ранее в этот день глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что план приазовского наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) курируется странами Запада. По его словам, его разработали военные из Великобритании и США.

5 апреля Рогов сообщил, что ВСУ завершили подготовку к наступлению в Запорожской области.

Говоря о локации запланированного контрнаступления, военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин 2 апреля также предположил, что контрнаступление ВСУ будет в Запорожской области.

Ранее, 15 марта, газета Politico сообщила, что в Белом доме полагают, что наступление ВСУ начнется к маю. В публикации отмечается, что Киев в настоящее время рассматривает два сценария наступления — через Херсон и Крым или продвижение в сторону Азовского моря с целью отрезать сухопутный коридор к полуострову.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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