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Американский подполковник объяснил неизбежность поражения Украины

Подполковник армии США Дэвис: Украину ждет поражение даже при успешном наступлении ВСУ
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Фото: Соцсети
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Киев ждет поражение даже при условии успешного проведения контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в статье для 19FortyFive написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«В ходе наступления Украина израсходует последние оставшиеся силы для ведения боевых действий. Газета The Washington Post недавно сообщала, что Украина уже потеряла подавляющую часть той обученной и укомплектованной армии, созданной до февраля 2022 года при поддержке НАТО», — заявил он.

По мнению Дэвиса, Киев почти исчерпал все свои мобилизационные резервы, а с началом наступления потеряет еще больше свои обученных и опытных военных. Также он добавил, что Украина не может тягаться с Россией по количеству оружия и боеприпасов, даже при условии поставок Киеву вооружения Западом.

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О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Из статьи следует, что Киев рассматривает два сценария наступления. После этого офицер украинской армии Валерий Прозапас, в свою очередь, указал, что из-за нехватки сил и средств Киев не сможет провести серьезное наступление в Донбассе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что контрнаступление не принесет успеха Украине, а у России есть всё, чтобы его отразить. Также он предложил объявить перемирие на Украине без права перемещения войск и переброски оружия и техники.

7 апреля аналитик Института изучения войны Джордж Баррос отметил, что Киев готовится к крупнейшей мобилизации с начала спецоперации для контрнаступления ВСУ. Также Баррос предположил, что Украина попытается вернуть Запорожскую область, чтобы получить доступ к Азовскому морю. По его мнению, наступления можно ожидать в ближайшие два месяца.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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