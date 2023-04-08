Военный аналитик предрек крупнейшую мобилизацию на Украине перед контрнаступлением

Киев готовится к крупнейшей мобилизации с начала спецоперации для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 7 апреля, рассказал аналитик Института изучения войны Джордж Баррос.

«Сейчас мы находимся накануне контрнаступления Украины», — заявил он в беседе с телеканалом Fox News.

Он отметил, что для готовящегося наступления Киеву потребуется в два раза больше сил, чем нужно было для наступления осенью прошлого года.

Также Баррос предположил, что Украина попытается вернуть Запорожскую область, чтобы получить доступ к Азовскому морю. По его мнению, наступления можно ожидать в ближайшие два месяца.

О предполагаемом наступлении ВСУ, которое должно начаться в мае, 15 марта сообщила американская газета Politico. Из статьи следует, что Киев рассматривает два сценария наступления. После этого офицер украинской армии Валерий Прозапас, в свою очередь, указал, что из-за нехватки сил и средств Киев не сможет провести серьезное наступление в Донбассе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что контрнаступление не принесет успеха Украине, а у России есть всё, чтобы его отразить. Также он предложил объявить перемирие на Украине без права перемещения войск и переброски оружия и техники.

Говоря о локации запланированного контрнаступления, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин 2 апреля также предположил, что контрнаступление ВСУ будет проходить в Запорожской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.