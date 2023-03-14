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Украинский офицер признал невозможность серьезного наступления в Донбассе

Украинский офицер Прозапас: у ВСУ нет ресурсов для серьезного наступления в Донбассе
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Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii
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Офицер украинской армии Валерий Прозапас заявил 14 марта, что из-за нехватки сил и средств Киев не может провести серьезное наступление в Донбассе.

«Из того, что я вижу <...> Вооруженные силы Украины пока не могут себе позволить серьезных наступательных действий», — сказал Прозапас в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ».

Он отметил, что ситуация на донецком направлении зашла в оперативный тупик.

Кроме того, по словам офицера, российская армия оказывает на ВСУ постоянное давление и достигла успеха в Соледаре и Артемовске (украинское название — Бахмут).

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Накануне портал Inews сообщил, что в рядах боевиков ВСУ в Артемовске наблюдаются пессимистичный настрой и критическое отношение к военному руководству.

Также 13 марта газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что средний уровень подготовки Вооруженных сил Украины снизился из-за нехватки опытных служащих и офицеров.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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