Средний уровень подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) снизился из-за нехватки опытных служащих и офицеров. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Качество военной силы Украины… ухудшилось из-за года потерь. <…> В этой связи некоторые украинские чиновники сомневаются в готовности Киева начать долгожданное весеннее наступление», — отмечается в публикации.

В настоящий момент формирования пополняются преимущественно за счет призывников, которые до этого не участвовали в боевых действиях. Также серьезной проблемой остается дефицит ресурсов и военной техники.

Впрочем, как отметил американский чиновник, ситуация на передовой не отражает реальный потенциал ВСУ, поскольку Киев готовит войска для контрнаступления отдельно и намеренно удерживает их от сражений, в том числе под Артемовском (украинское название — Бахмут).

Ожидается, что украинские войска предпримут попытку наступления в конце апреля или начале мая. К этому моменту ВСУ получат очередной пакет военной помощи от Запада, кроме того, на фронт вернутся боевики, которые сейчас проходят обучение за рубежом. Однако даже в таких условиях вероятность успеха оценивается не слишком высоко.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal отметила, что ВСУ несут большие потери под Артемовском. По информации издания, ситуация осложнилась из-за того, что мощеные дороги оказались недоступны для эвакуации раненых и подвоза боеприпасов. При этом альтернативные грунтовые дороги непроходимы для большинства колесных транспортных средств.

Накануне медицинские работники на Украине засвидетельствовали масштабные потери среди ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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