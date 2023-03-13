Медицинские работники на Украине становятся свидетелями колоссальных масштабов боевых потерь и тяжестью ранений среди украинских военных, с которыми НАТО не сталкивалось. Это следует из материала британской газеты The Times, опубликованного 12 марта.

«Украинские медики становятся свидетелями таких масштабов и тяжести потери, которые не знакомы НАТО», — пишет издание.

В материале отметили, что в декабре в ходе конференции среди высшего медицинского персонала стран альянса в Эстонии «украинцы поняли, что теперь настала их очередь обучать войска НАТО всему».

Авторы статьи также указали на то, что украинские военные врачи каждый день вынуждены делать сложный выбор — кого спасти, а кого оставить умереть.

В этот день ранее испанская газета El Pais заявила о десятках тысяч погибших украинских военных за время конфликта. В публикации отметили, что вице-премьер Украины Ирина Верещук отрицает, что страна испытывает дефицит военнослужащих, однако боевые действия проходят уже больше года и украинская сторона уже потеряла десятки тысяч солдат.

До этого, в январе, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко признал, что потери украинской армии огромны и непостижимы. Он также отметил, что Киев не афиширует реальные данные.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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