В ходе конфликта Киев потерял десятки тысяч военных. Об этом пишет испанская газета El Pais в понедельник, 13 марта.

Отмечается, что вице-премьер Украины Ирина Верещук отрицает, что страна испытывает дефицит военнослужащих, при этом боевые действия проходят уже больше года и украинская сторона потеряла десятки тысяч солдат.

Кроме того, она заявила, что в Артемовске (украинское название — Бахмут), где продолжаются бои, может оставаться тысяча жителей.

Также Верещук отметила, что Украина ценит помощь Запада, однако Киев нуждается в большем количестве оружия и боеприпасов.

В феврале экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поделился с американской стороной конфиденциальной информацией о потере 257 тыс. человек с начала спецоперации.

В свою очередь, за месяц до этого, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко признал, что потери украинской армии огромны и непостижимы. Он также отметил, что Киев не афиширует реальные данные.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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