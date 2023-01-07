Украинский посол указал на огромные потери в живой силе ВСУ

Потери украинской армии огромны и непостижимы, а Киев в свою очередь не афиширует реальные данные. Об этом заявил 7 января посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

«Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из погибших военные, а сколько гражданские, но можете представить, что цифры огромны, непостижимы», — сказал он изданию Newsweek.

Однако это, по его мнению, дает Западу уникальный шанс. Он указал, что в мире не так много наций, которые позволили бы себе «пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом».

Дипломат также высказался и о возможности проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта. По мнению Пристайко, для Киева сесть за стол переговоров с Москвой означает принятие того, что отошедшие к РФ регионы останутся с ней.

«Большинство из этих областей очень важны. Например, это сухопутный коридор в Крым», — подчеркнул посол.

В декабре прошлого года глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил о намерении Украины провести в конце февраля текущего года «мирный саммит» на площадке ООН. В качестве возможного посредника он назвал генсека ООН Антониу Гутерриша. Министр иностранных дел Украины указал на важность роли дипломатии в разрешении конфликта. Между тем Россию на такой саммит можно приглашать «после проведения международного суда», подчеркнул Кулеба.

После этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не отвергает разрешения конфликта на Украине политическим путем, однако не на тех условиях, которые ей сейчас выдвигает Киев.

Тогда же офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что, по данным разведки, власти Киева скрывают реальные потери украинских военнослужащих в зоне активных боевых действий. По его словам, украинское руководство запретило перевозить тела погибших в светлое время суток и маркировать груз.

По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, армия Украины только за ноябрь 2022 года потеряла более 8,3 тыс. военнослужащих.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».