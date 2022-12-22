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В ЛНР сообщили о сокрытии Украиной данных о реальных потерях ВСУ

Офицер НМ ЛНР Марочко: Киев пытается скрыть реальные потери в зоне боевых действий
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Власти Киева скрывают реальные потери военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне активных боевых действий, для сокрытия данных они дали дополнительные распоряжения. Об этом 22 декабря сообщил офицер второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

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По его словам, украинское руководство запретило перевозить тела погибших в светлое время суток и маркировать груз. Также была дана рекомендация использовать по возможности гражданский транспорт с закрытым типом прицепа.

«Также медработникам запретили давать информацию о численности и состоянии пациентов из числа военнослужащих. В лечебных заведениях и моргах запрещена любая фото- и видеосъемка без официального запроса и разрешения силовых структур», — рассказал Марочко «РИА Новости».

6 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что армия Украины за ноябрь потеряла более 8,3 тыс. военнослужащих.

В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала спецоперации РФ по защите Донбасса погибло свыше 100 тыс. украинских военных. Позднее отрывок с этими словами был вырезан из видеозаписи с ее выступлением. После официальный представитель ЕК Дана Спинант пояснила, что в публикации якобы была допущена неточность.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин допустил в свою очередь, что озвученные фон дер Ляйен данные, скорее всего, правдивы. Он указал на то, что Украина неоднократно проводила мобилизацию, и выразил мнение, что Киеву «просто не жалко этого призывного ресурса».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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