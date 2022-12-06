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Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь

Шойгу сообщил, что потери армии Украины за ноябрь превысили 8300 военнослужащих
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что армия Украины за ноябрь потеряла более 8,3 тыс. военнослужащих. Об этом он сообщил 6 декабря в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

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«Потери противника за ноябрь составили более 8,3 тыс. военнослужащих, пять самолетов, десять вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин», — сказал глава российского военного ведомства.

Ранее, 3 декабря, разведчик Вооруженных сил (ВС) РФ рассказал о высоком уровне потерь среди ВСУ и быстрой доукомплектации подразделений, потерявших часть личного состава. По его словам, если было поражено в районе 10 человек в первой половине дня, то к вечеру на позиции националистов прибывает такое же количество солдат.

В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что с начала специальной военной операции ВС РФ на территории Украины погибло свыше 100 тыс. украинских военных. Позднее отрывок с этими словами был вырезан из видеозаписи с ее выступлением.

В тот же день советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин допустил, что озвученные фон дер Ляйен данные, скорее всего, правдивы. Он указал на то, что Украина неоднократно проводила мобилизацию, и выразил мнение, что Киеву «просто не жалко этого призывного ресурса».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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