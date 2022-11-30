В ДНР сочли озвученные ЕК данные о потерях ВСУ правдивыми

Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин допустил, что потери украинских войск в 100 тыс. человек, озвученные главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, скорее всего, правдивы.

Он указал на то, что Украина неоднократно проводила мобилизацию, и выразил мнение, что Киеву «просто не жалко этого призывного ресурса».

«Они просто ими затыкают дыры на фронте, действительно бросают безжалостно, не считаясь с потерями. (…) Поэтому цифры вполне адекватные, они могут быть достаточно правдивыми», — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, Киев не забирает тела своих солдат с поля боя, и они «десятками и сотнями лежат в полях».

В этот же день Ян Гагин также заявил, что украинские войска совершенно не берегут живую силу. По его мнению, Киев в этих боях «просто утилизирует» наиболее деятельную часть населения.

Ранее в этот день фон дер Ляйен заявила, что с начала специальной военной операции погибли свыше 100 тыс. украинских военных. Позднее СМИ обратили внимание на то, что из видеообращения главы ЕК пропала часть о потерях украинских военных во время спецоперации.

ЕК подтвердила, что из видеообращения фон дер Ляйен был вырезан соответствующий фрагмент. Там отметили, что такое решение принято в связи с «неточностью цифр».

Еще в начале сентября генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ), бывший первый заместитель командующего сил специальных операций армии Сергей Кривонос заявил, что Киев потерял убитыми в спецоперации сотни тысяч человек.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов в регионе со стороны украинских войск.

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