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Разведчик ВС РФ рассказал о больших потерях со стороны ВСУ

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Разведчик Вооруженных сил (ВС) РФ рассказал о высоком уровне потерь среди Вооруженных сил Украины (ВСУ) и быстрой доукомплектации подразделений, потерявших часть личного состава. Об этом 3 декабря пишет «РИА Новости».

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«Среди личного состава противника очень большие потери. И такое ощущение, что их завозят туда пачками, как будто их где-то клонируют», — отметил он.

По словам бойца, если в течение дня бойцы российской армии смогли поразить в районе 10 человек в первой половине дня, то к вечеру на позиции прибывает такое же количество солдат ВСУ.

«Но несмотря на это, продвижение всё равно идет вперед. На месте мы не стоим. Мы уже не только контролируем Новоселовское, но уже и смотрим вперед на Берестовое», — рассказал боец.

Ранее, 30 ноября, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что с начала специальной военной операции ВС РФ на территории Украины погибли свыше 100 тыс. украинских военных. Позднее отрывок, в котором содержалась эта информация, был вырезан из видеозаписи с выступлением главы Еврокомиссии.

В тот же день советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин допустил, что озвученные фон дер Ляйен данные, скорее всего, правдивы. Он указал на то, что Украина неоднократно проводила мобилизацию, и выразил мнение, что Киеву «просто не жалко этого призывного ресурса».

До этого, 9 ноября, командующий Объединенной группировкой войск РФ в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил о том, что в ходе боев ВСУ потеряли только в октябре более 12 тыс. военнослужащих. По его словам, только на херсонском направлении потери противника в семь-восемь раз превышают российские.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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