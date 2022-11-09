ВСУ потеряли за октябрь более 12 тыс. военнослужащих

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в октябре более 12 тыс. военнослужащих. Кроме того, российские военные уничтожили порядка 350 наемников. Об этом в среду, 9 ноября, министру обороны России Сергею Шойгу доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.

«За октябрь противник потерял свыше 12 тысяч военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, шесть ЗРК, более 200 танков», — сказал Суровикин.

По его словам, только на херсонском направлении потери противника в семь-восемь раз превышают российские. Он уточнил, что с августа по октябрь противник потерял под Херсоном более 9,5 тыс. человек. Однако попытки наступления продолжаются.

«Несмотря на высокие потери в живой силе и технике, противник не оставляет попыток наступления. Все его атаки своевременно пресекаются, вклинения в нашу оборону ликвидируются, и восстанавливается положение по переднему краю», — сказал генерал.

Он также добавил, что возможности российской группировки войск возросли благодаря мобилизованным и добровольцам, а ситуация на линии фронта в целом стабилизировалась. В то же время, как уточнил командующий, в связи с высоким риском наводнения вследствие возможного прорыва дамбы Каховской ГЭС и логистическими сложностями командование специальной военной операцией предложило занять оборону по левому берегу реки Днепр. Шойгу согласился с доводами и приказал начать отвод войск на левый берег.

Он также подчеркнул, что в ходе спецоперации прежде всего думают о жизни российских военнослужащих.

Ранее, 18 октября, Суровикин сообщал, что потери украинский стороны составляют от 600 до 1 тыс. человек ежедневно, в то время как российские военные не стремятся к высоким темпам продвижения, чтобы минимизировать потери среди военных и мирного населения.

Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине по решению министра обороны Сергея Шойгу 8 октября.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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