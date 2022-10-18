Суровикин охарактеризовал обстановку в зоне спецоперации как напряженную

Обстановку в зоне специальной военной операции (СВО) можно охарактеризовать как напряженную. Об этом во вторник, 18 октября, заявил главнокомандующий Объединенной группировки войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

«В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную», — сказал Суровикин журналистам.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают на передовую все резервы, чтобы прорвать оборону ВС России. Это касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений.

Он уточнил, что в основном это силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки. Тем самым украинское руководство обрекает их на уничтожение. Кроме того, для предотвращения бегства с передовой ВСУ применяют заградотряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя.

Как указал Суровикин, потери украинский стороны составляют от 600 до 1 тыс. человек ежедневно, в то время как российские военные не стремятся к высоким темпам продвижения.

«У нас иная стратегия. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично «перемалываем» наступающего противника. Тем самым не только минимизируются потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения», — подчеркнул генерал армии.

Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине по решению министра обороны Сергея Шойгу 8 октября. Генерал с конца октября 2017 года возглавляет Воздушно-космические силы (ВКС) России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».