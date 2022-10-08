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Командующим группировкой войск в зоне СВО назначен генерал Суровикин

Шойгу назначил командующим группировкой в зоне СВО Суровикина
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Решением министра обороны России Сергея Шойгу командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин. Об этом сообщил 8 октября официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Ранее о такой должности не упоминалось.

Суровикин с 31 октября 2017 года возглавляет Воздушно-космические силы. Также он командует российской группировкой «Юг» в зоне СВО.

7 октября Герой России Рустам Мурадов получил назначение на должность командующего Восточным военным округом (ВВО). Как отметил глава республики Дагестан Сергей Меликов, такое решение он считает правильным, поскольку у его земляка есть военное образование и боевой опыт, которой Мурадов получил в горячих точках — Сирии и Чечне.

Ранее должность командующего войсками ВВО занимал Александр Чайко. Официального уведомления о его увольнении или переводе на другую работу от военного ведомства не поступало.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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