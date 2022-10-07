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Герой России Мурадов назначен командующим ВВО

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Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян
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Герой России Рустам Мурадов получил назначение на должность командующего Восточного военного округа (ВВО). Об этом сообщил 7 октября глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

«Считаю это решение верным. Рустам Усманович всегда был лидером, который вел за собой других, стратегом, который принимает правильные решения, мужественным бойцом, который первым идет в атаку», — написал Меликов в Telegram-канале.

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Как отметил глава республики, данное решение он считает правильным, поскольку у его земляка есть военное образование и боевой опыт, которой Мурадов получил в «горячих точках» — Сирии и Чечне.

«Рустам Усманович, желаю Вам военной удачи, а в том, что боевые успехи под Вашим началом будут, мы не сомневаемся!» — указал глава Дагестана.

В июле в Минобороны РФ сообщали, что Мурадов командует группировкой «Восток» на Украине. В 2017 году он получил звание Героя России. С декабря 2018 года являлся заместителем командующего войсками Южного военного округа. Также военный командовал российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.

Ранее должность командующего войсками ВВО занимал Александр Чайко. Официального уведомления о его увольнении или переводе на другую работу от военного ведомства не поступало.

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