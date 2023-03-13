WSJ рассказала о потерях ВСУ под Артемовском из-за проблем с вывозом раненых

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери под Артемовском (украинское название — Бахмут) из-за отсутствия дорог для эвакуации раненых. Об этом 13 марта сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации издания, потери ВСУ усилились из-за того, что мощеные дороги оказались недоступны для эвакуации раненых и подвоза боеприпасов. При этом альтернативные грунтовые дороги непроходимы для большинства колесных транспортных средств.

Ранее в этот день командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский назвал ситуацию в районе Артемовска сложной. По его словам, ВСУ продолжают сопротивление.

12 марта командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины Денис Ярославский заявил, что украинская армия может попасть в котел в Артемовске, как это было в Дебальцево в 2015 году. Он указал на схожесть ситуаций, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну.

До этого, 7 марта, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что небольшие группы ВСУ хаотично отступают из Артемовска. Он указал, что украинские военнослужащие отступают по проселочным дорогам, при этом несут потери или сдаются в плен.

6 марта испанская газета El País написала, что Украина понесла огромные потери в Артемовске, где разместила свои лучшие бригады. Отмечается, что ситуация в городе тяжелая. При этом украинские боевики не покидают город и продолжают оказывать сопротивление России, которая окружает населенный пункт.

РФ продолжает специально военную операцию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги госпереворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов украинскими военными.

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