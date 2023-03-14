Снайперский задел: как действия стрелков помогают освобождать Угледар

Российские войска наращивают темп наступления в Донбассе. Морпехи Тихоокеанского флота продвигаются вперед в районе Угледара, передают корреспонденты «Известий». Они побывали на линии боевого соприкосновения и увидели, как группы снайперов расчищают дорогу штурмовым отрядам «черных беретов». Продолжают наноситься удары и по соседним Марьинке и Авдеевке. Наши войска ведут активные атаки вдоль линии боевого соприкосновения, чтобы оттянуть силы противника от Артемовска, где наступает фаза решающих боев, объясняют эксперты.

Один выстрел — одна цель

На южнодонецком и запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск «Восток» нанесли поражение подразделениям противника в районе Угледара в ДНР, Полтавки, Гуляйполя и Щербаков в Запорожской области. За сутки здесь уничтожено до 60 боевиков, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30, сообщили в Минобороны РФ.

Под Угледаром активно работают наши снайперы, расчищая путь штурмовым подразделениям морской пехоты Тихоокеанского флота. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на передовой, где наблюдал за их действиями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Морпехи Тихоокеанского флота стремительно продвигаются вперед в Угледаре, нанося противнику одно поражение за другим, — рассказывает он.

Сейчас поселок Южные дачи на окраине Угледара — нейтральная полоса. Здесь работает группа снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота — наводчик, стрелок и связист. Поблизости ведет огонь вражеский гранатометчик, поэтому наши бойцы передвигаются короткими перебежками от одного укрытия до другого.

Вскоре снайпер и его помощники занимают огневую позицию в заброшенном доме. Группа делает первые выстрелы, но надо быстро передислоцироваться — место снайперской лежки уже засвечено и ее в любой момент может накрыть артиллерия или минометы.

Передвигаются максимально тихо и скрытно — противник не должен видеть снайперов. Группа морпехов меняет позицию и заходит к цели с фланга — так удобнее работать.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

С этой точки обзор даже лучше. Разведка помогает найти огневые точки противника и сообщает их координаты. Украинские боевики занимают частный дом, они видны как на ладони.

— Первым убрали наблюдателя, вторым — стрелка. Войска при нашей поддержке прошли, не опасаясь, что их будут грызть с двух сторон , — говорит старший снайпер с позывным Второй.

«Грызть» означает вести результативный огонь по нашим подразделениям.

В это время штурмовые группы «черных беретов» под прикрытием снайперов заходят в район Южные дачи. Сопротивление ВФУ сломлено в ходе атаки.

— Эффективность показателя работы моей группы — отсутствие снайперов противника на направлении действия бригад, — отмечает командир группы с позывным Ярый.

Группа исповедует в своей работе простой принцип: «Одна цель — один патрон». Только за месяц она уничтожила под Угледаром более 50 боевиков , которые мешали продвижению наших основных сил.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

При помощи этой группы снайперов недавно была зачищена одна из улиц поселка. Кирилл Ольков говорит, что в Угледаре, как и в Артемовске, наши силы пытаются взять город в кольцо.

Угледар — последний мощный оплот ВФУ на южнодонецком направлении с высотками и подземными ходами. Дальше — поля и гораздо большие возможности для наступления основных сил.

«Оса» не ужалит

Российская армия в зоне СВО ведет упорные наступательные бои вдоль всей линии соприкосновения. В них изматывают противника и не дают ему сосредоточить мощный кулак для деблокирования Артемовска и подготовиться к весеннему наступлению, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Сейчас многое решается в Артемовске, и это по-своему важный момент в боях за Донбасс, — объяснил эксперт. — Для противника этот город — символ, и его потеря будет сильным идеологическим и моральным ударом. Положение у них плохое. Ежедневные безвозвратные потери могут доходить до батальона, а всё снабжение ведется через горло в четыре с небольшим километра, которое простреливается нашими войсками. По некоторым данным, украинские силы сосредоточили для деблокирующего удара группировку до 15– 20 тыс. человек. В них могли войти и те части, которые планировалось использовать во время весеннего удара на Мариуполь.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

По словам эксперта, атаки в разных точках линии боевого соприкосновения позволяют «раздергать» эти подкрепления и не дать нанести мощный концентрированный удар.

— Все наши атаки способствуют достижению и этих целей. Кроме того, освобождение Угледара, Марьинки и Авдеевки, где наши тоже ведут атаки, облегчит жизнь жителям Донецка и многих районов ДНР. Именно отсюда ведутся массированные обстрелы мирных городов, — констатировал эксперт.

За сутки на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 440 человек и 37 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, самоходные артиллерийские установки (САУ) и бронеавтомобили.

В районе населенного пункта Первомайское в ДНР поражен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

Спас 25 бойцов

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Подразделение рядового Тимура Кушпенова обороняло освобожденный населенный пункт. Противник несколько раз пытался восстановить контроль над поселком, используя артиллерию и минометы. В ходе очередной атаки боевики нанесли артиллерийский удар по позициям наших войск, а после перешли в наступление.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Умело используя условия местности, прицельным огнем из ручного противотанкового гранатомета Тимур уничтожил три единицы боевой техники и до 10 боевиков. Понеся потери, противник отступил. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Тимур Кушпенов был награжден орденом Мужества.

В ходе освобождения одного из населенных пунктов сержант Нурилло Хамидуллох действовал в составе бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Он оказывал первую помощь раненым военнослужащим и эвакуировал их в лечебные учреждения.