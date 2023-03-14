Снайперский задел: как действия стрелков помогают освобождать Угледар
Российские войска наращивают темп наступления в Донбассе. Морпехи Тихоокеанского флота продвигаются вперед в районе Угледара, передают корреспонденты «Известий». Они побывали на линии боевого соприкосновения и увидели, как группы снайперов расчищают дорогу штурмовым отрядам «черных беретов». Продолжают наноситься удары и по соседним Марьинке и Авдеевке. Наши войска ведут активные атаки вдоль линии боевого соприкосновения, чтобы оттянуть силы противника от Артемовска, где наступает фаза решающих боев, объясняют эксперты.
Один выстрел — одна цель
На южнодонецком и запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск «Восток» нанесли поражение подразделениям противника в районе Угледара в ДНР, Полтавки, Гуляйполя и Щербаков в Запорожской области. За сутки здесь уничтожено до 60 боевиков, два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30, сообщили в Минобороны РФ.
Под Угледаром активно работают наши снайперы, расчищая путь штурмовым подразделениям морской пехоты Тихоокеанского флота. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на передовой, где наблюдал за их действиями.
— Морпехи Тихоокеанского флота стремительно продвигаются вперед в Угледаре, нанося противнику одно поражение за другим, — рассказывает он.
Сейчас поселок Южные дачи на окраине Угледара — нейтральная полоса. Здесь работает группа снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота — наводчик, стрелок и связист. Поблизости ведет огонь вражеский гранатометчик, поэтому наши бойцы передвигаются короткими перебежками от одного укрытия до другого.
Вскоре снайпер и его помощники занимают огневую позицию в заброшенном доме. Группа делает первые выстрелы, но надо быстро передислоцироваться — место снайперской лежки уже засвечено и ее в любой момент может накрыть артиллерия или минометы.
Передвигаются максимально тихо и скрытно — противник не должен видеть снайперов. Группа морпехов меняет позицию и заходит к цели с фланга — так удобнее работать.
С этой точки обзор даже лучше. Разведка помогает найти огневые точки противника и сообщает их координаты. Украинские боевики занимают частный дом, они видны как на ладони.
— Первым убрали наблюдателя, вторым — стрелка. Войска при нашей поддержке прошли, не опасаясь, что их будут грызть с двух сторон, — говорит старший снайпер с позывным Второй.
«Грызть» означает вести результативный огонь по нашим подразделениям.
В это время штурмовые группы «черных беретов» под прикрытием снайперов заходят в район Южные дачи. Сопротивление ВФУ сломлено в ходе атаки.
— Эффективность показателя работы моей группы — отсутствие снайперов противника на направлении действия бригад, — отмечает командир группы с позывным Ярый.
Группа исповедует в своей работе простой принцип: «Одна цель — один патрон». Только за месяц она уничтожила под Угледаром более 50 боевиков, которые мешали продвижению наших основных сил.
При помощи этой группы снайперов недавно была зачищена одна из улиц поселка. Кирилл Ольков говорит, что в Угледаре, как и в Артемовске, наши силы пытаются взять город в кольцо.
Угледар — последний мощный оплот ВФУ на южнодонецком направлении с высотками и подземными ходами. Дальше — поля и гораздо большие возможности для наступления основных сил.
«Оса» не ужалит
Российская армия в зоне СВО ведет упорные наступательные бои вдоль всей линии соприкосновения. В них изматывают противника и не дают ему сосредоточить мощный кулак для деблокирования Артемовска и подготовиться к весеннему наступлению, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.
— Сейчас многое решается в Артемовске, и это по-своему важный момент в боях за Донбасс, — объяснил эксперт. — Для противника этот город — символ, и его потеря будет сильным идеологическим и моральным ударом. Положение у них плохое. Ежедневные безвозвратные потери могут доходить до батальона, а всё снабжение ведется через горло в четыре с небольшим километра, которое простреливается нашими войсками. По некоторым данным, украинские силы сосредоточили для деблокирующего удара группировку до 15–20 тыс. человек. В них могли войти и те части, которые планировалось использовать во время весеннего удара на Мариуполь.
По словам эксперта, атаки в разных точках линии боевого соприкосновения позволяют «раздергать» эти подкрепления и не дать нанести мощный концентрированный удар.
— Все наши атаки способствуют достижению и этих целей. Кроме того, освобождение Угледара, Марьинки и Авдеевки, где наши тоже ведут атаки, облегчит жизнь жителям Донецка и многих районов ДНР. Именно отсюда ведутся массированные обстрелы мирных городов, — констатировал эксперт.
За сутки на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 440 человек и 37 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, самоходные артиллерийские установки (САУ) и бронеавтомобили.
В районе населенного пункта Первомайское в ДНР поражен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».
Спас 25 бойцов
В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.
Подразделение рядового Тимура Кушпенова обороняло освобожденный населенный пункт. Противник несколько раз пытался восстановить контроль над поселком, используя артиллерию и минометы. В ходе очередной атаки боевики нанесли артиллерийский удар по позициям наших войск, а после перешли в наступление.
Умело используя условия местности, прицельным огнем из ручного противотанкового гранатомета Тимур уничтожил три единицы боевой техники и до 10 боевиков. Понеся потери, противник отступил. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Тимур Кушпенов был награжден орденом Мужества.
В ходе освобождения одного из населенных пунктов сержант Нурилло Хамидуллох действовал в составе бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Он оказывал первую помощь раненым военнослужащим и эвакуировал их в лечебные учреждения.
Под огнем противника Нурилло вынес с поля боя 25 раненых, собрал их в безопасном месте и замаскировал. После боя Нурилло обеспечил эвакуацию всех раненых в полевой медицинский отряд.