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В лес — с небес: российские десантники продвигаются к Красному Лиману

Взятие города и дальнейшее наступление позволит зайти с фланга к Славянску
Фото: Министерство обороны РФ
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Вооруженные силы РФ наступают на краснолиманском направлении. В одной из атак наши десантники захватили сразу четыре опорных пункта противника, передает корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин. Он побывал на передовой и увидел, как войска продвигаются в заповедных лесах по направлению к Красному Лиману. Там 11 и 12 марта были уничтожены до 190 боевиков, более 10 единиц техники и поражены огнем два штаба украинских бригад, сообщили в Минобороны РФ. Эксперты отмечают, что взятие Красного Лимана и дальнейшее продвижение на запад позволят зайти с фланга к Славянску — последнему важному городу и транспортному узлу в ДНР на этом направлении.

Краснолиманский чебурашка

В районе Красного Лимана российские подразделения 11 и 12 марта вели активные боевые действия, вытесняя противника на запад. В воскресенье силы группировки войск «Центр» при поддержке авиации поразили позиции ВСУ в районах населенных пунктов Площанка в ЛНР, Терны, Ямполовка и Григоровка в ДНР. Также в этот день авиация, ракетные войска и артиллерия накрыли мощными ударами штабы 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВФУ, сообщили в Минобороны России.

Днем ранее, по данным российского военного ведомства, нашими войсками были поражены опорные пункты ВФУ в районе Невского и Червоной Дибровы. За двое суток противник потерял здесь не менее 190 боевиков, три бронемашины, шесть пикапов, две гаубицы Д-30, по одной САУ «Акация» и «Гвоздика».

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Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин побывал в одной из самых жарких точек краснолиманского направления и лично увидел, как идут бои. По его словам, на днях подразделения российских десантников отбили две мощные атаки противника. ВФУ в итоге дрогнули и начали отступать.

Военнослужащий ВСУ

Военнослужащий ВСУ

Фото: Соцсети

Наши десантники — красавцы: приняли решение идти в контратаку и захватили с ходу сразу четыре опорных пункта, — рассказал «Известиям» командир с позывным Аскольд.

Бывшие украинские позиции теперь в наших руках. Сейчас бойцы здесь укрепляются — роют дополнительные окопы и оборудуют новые огневые точки.

10 дней назад он (враг) здесь был. И вот мы отбили, окапываемся, держим линию обороны, — объяснил военнослужащий с позывным Айвазовский.

А Князь говорит, что в окопах чувствуешь себя увереннее.

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— Всегда можно укрыться, и там шансы на поражение уже минимальные, — говорит он.

До позиций противника в этом месте примерно метров 150. Удается встретиться с бойцами, возвращающимися с задания. Судя по настроению, с успешного.

У многих с собой талисманы на удачу. Один из бойцов показывает свой оберег — чебурашку.

Привезли гумпомощь, дети связали его, я привязал в первый день и ношу как талисман. Чебурашка — наша сила! — рассказал военнослужащий с позывным Тимоха.

Бойцы говорят, что в хвойных лесах воевать опаснее, чем в лиственных.

— Дуб не так колется, как сосна. Получается, осколочное ранение можно и от дерева получить, — рассказал боец с позывным Круглый.

Дмитрий Зименкин говорит, что все наши бойцы живы, здоровы и теснят врага. По его словам, скоро в кременских лесах ВФУ просто негде будет укрыться.

Военнослужащие ВС РФ

Военнослужащие ВС РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Взятие Красного Лимана и последующее продвижение позволяет выйти с фланга или даже с тыла к Славянску — важному городу и транспортному узлу в ДНР, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

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— Сейчас на этом направлении в основном идут наши десантники, — рассказал он. — Им, конечно, непросто. Местность там лесистая — тяжелая для наступления. Накладывает свой отпечаток на ведение боевых действий и наступившая распутица, передвигаться очень сложно. Момент сейчас серьезный, наверное, по-своему переломный. Хорошо, что, несмотря на все трудности, мы продвигаемся. Это говорит о том, что мы лучше действуем и, скорее всего, у нас там будут более ощутимые успехи.

Эксперт также отметил, что дальнейшее продвижение наших войск здесь будет зависеть от успехов соседей на харьковском и донецком направлениях.

— В первую очередь очень важно, чтобы бои в районе Соледара завершились в нашу пользу, — отметил он. — Тогда наше наступление к Славянску будет идти с двух сторон.

ВФУ теряют вертолеты

В зоне специальной военной операции 11 и 12 марта российская армия вела активные наступательные действия на донецком и краснолиманском направлениях, а на остальных наносила удары по наиболее важным целям противника, сообщили в Минобороны РФ.

В течение двух дней на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 815 человек и более 73 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, бронеавтомобили и САУ.

Раненый военнослужащий ВСУ

Раненый военнослужащий ВСУ

Фото: Соцсети

За двое суток в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях пресечены действия восьми диверсионно-разведывательных групп противника.

Российская ПВО сбила два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Темировка в Запорожской области и Двуречная в Харьковской области.

Ответный удар

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

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Экипаж тяжелой огнеметной системы рядового Максима Новикова поддерживал наступление российских войск. Прибыв в позиционный район, экипаж был обстрелян боевиками, машина потеряла ход от повреждений.

Под обстрелом Новиков оперативно починил машину, а после вывел ее из-под огня. Заняв новую позицию, экипаж уничтожил до 10 националистов и два БТР. При этом потерь среди личного состава экипажа не было.

Благодаря смелым и самоотверженным действиям Максима Новикова была своевременно оказана огневая поддержка наступающим российским подразделениям, что способствовало вытеснению противника с занимаемых позиций, подчеркнули в Минобороны.

В ходе обороны одного из населенных пунктов противотанковый дивизион рядового Андрея Скорбача поддерживал артогнем подразделения российских мотострелков. Ведя наблюдение, Андрей заметил передвижение группы украинских диверсантов в сторону российских позиций. Он доложил об этом командованию и вместе с экипажем ПТУР открыл огонь по противнику.

Разбитый танк ВСУ

Разбитый танк ВСУ

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Несмотря на ответный огонь боевиков, Андрей уничтожил два танка и свыше 10 диверсантов. Понеся тяжелые потери, противник отступил.

Благодаря слаженным действиям экипажа под руководством рядового Андрея Скорбача была предотвращена угроза прорыва диверсионно-разведывательной группы противника.

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