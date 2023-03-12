 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-советник Кучмы предрек катастрофу Украине из-за акций протеста в Европе
Общество
На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка длиной до 3 км
Мир
СМИ узнали о планах ФРГ закупить десять самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000
Мир
Журналист Херш обвинил США в попытках отвлечь внимание от своего расследования о СП
Мир
Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тыс. человек
Мир
Президент Сирии освободил пострадавших от землетрясения от налогов до конца 2024-го
Мир
Митинг в Молдавии завершился ультиматумом от протестующих
Мир
Bloomberg указал на решение Индии не нарушать антироссийские санкции
Общество
Минтранс потребовал к осени поменять положение опознавательных знаков на самолетах
Мир
В Италии заявили об отсутствии обсуждения Западом отправки войск на Украину
Мир
В результате удара ВСУ по оживленному перекрестку в ЛНР погибли три человека
Общество
Открытие БКЛ в Москве увеличило число станций метро, МЦК и МЦД до 355
/

Впереди Нью-Йорк: как российские войска освобождают территории ДНР

Репортаж «Известий» с передовой в районе Горловки — о работе артиллерии, медицинской подготовке бойцов и раритетных орудиях
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одной из самых горячих точек линии боевого соприкосновения в ДНР с недавнего времени стало горловское направление. Главная задача бойцов 1-го Донецкого армейского корпуса — выбить украинских боевиков из Майорска и Дзержинска. А затем — освободить Нью-Йорк. Так раньше назывался донецкий поселок Новгородское, который два года назад переименовали киевские власти. После этого ВС РФ смогут выйти к стратегически важной трассе, через которую ВФУ перебрасывают подкрепления и боеприпасы на фронт. И если раньше украинские вооруженные формирования пытались держаться на горловском направлении, то сейчас дончане начали взламывать оборону врага. «Известия» побывали на передовой, чтобы своими глазами увидеть, как идут бои в районе Горловки.

«Цветы на фронте — это как луч света»
Женщины-военнослужащие — о работе под огнем, редких минутах затишья и важных словах, которые ждет каждый раненый

Рассказ Проходчика

Сегодня, пополнившись мобилизованными из Оренбурга, бойцы 1-го корпуса продвигаются под Горловкой в направлении Майорска и Дзержинска.

Под Горловкой продвигаемся, выравниваем позиции, — рассказывает офицер 1-го Донецкого корпуса с позывным Проходчик. — Пополнение у нас поступило. Знаю я их не так давно, но, по моим ощущениям, мужчины достойные. Если они что-то не знают, то мы научим, покажем, расскажем. Главное, чтобы берегли себя и выполняли приказы командиров.

Подразделение Проходчика, который воюет с 2014 года, а до этого работал шахтером, состоит из резервистов, прошедших весь год боев СВО.

По его словам, солдат вводят в бои постепенно — сначала дают обжиться, занимая позиции в готовых укреплениях. Подразделения мобилизованных дополняют ветеранами, которые помогают вновь прибывшим быстрее освоиться.

свет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Людям надо с собой совладать, со своим страхом, — объясняет Проходчик. — Мы разбавляем мобилизованных опытными людьми, самих их никто никуда не пошлет. Я считаю, это было бы неправильно.

«Мы только одного ждем — когда их выбьют отсюда»
Как под непрекращающимися обстрелами живет Горловка и окрестные поселки

Когда в состав взвода для адаптации вводят ветеранов, проще становится всем, говорит офицер. И солдатам, которые могут следить за действиями опытных бойцов, и командиру в этом случае есть на кого опереться.

Противник на этом направлении применяет в основном стрелковое оружие и минометы. Активность артиллерии и бронетехники украинских боевиков здесь заметно снизилась — вероятно, в результате потерь и переброски резервов под Артемовск.

Скорая артиллерийская

Недалеко от позиций находится в полной готовности машина медицинской эвакуации — трофейный реанимобиль. Медсестра Ирина показывает нам кислородные баллоны, укладку лекарств и перевязочных материалов.

Все бойцы укомплектованы аптечками. У каждого есть индивидуальный перевязочный пакет, у каждого есть жгут и обезболивание на первый момент. За этим мы следим, — рассказывает она.

помощь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
«Даем им ответку — на завтрак, на обед и на ужин»
Российские войска наступают и выбивают противника в районе Горловки

По словам Ирины, в батальоне смогли выделить необходимое время, чтобы все военнослужащие прошли медицинскую подготовку, включая занятия на полигоне.

Действия пехоты поддерживает огнем наша артиллерия. На позициях — самоходные установки «Гвоздика» и буксируемая гаубица Д-1. Последняя — раритет разработки 1943-го года — была произведена в 1948-м, рассказывают бойцы. Конечно, это не полностью оригинальное орудие времен ВОВ, его отличают дульный тормоз и колеса более поздних модификаций. Но вокруг этой гаубицы уже сложилась масса шуток — например, про револьвер Нагана и фуражку, которую не выдали командиру в комплекте с орудием. А еще про то, что дедушка оставил потомкам орудие целым и поэтому его нельзя подставлять под огонь.

На самом же деле мощное орудие калибра 152 мм обладает очень надежным стволом, говорят артиллеристы. А поскольку автомобильная техника за прошедшие 80 лет изменилась очень сильно, то бывшее когда-то тяжелым орудие сегодня можно буксировать на любом грузовике. Конечно, небольшая по современным меркам дальность ограничивает нишу его применения. Поэтому в основном из Д-1 уничтожают укрепления на первой линии противника.

бой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Работаем мы круглосуточно — и днем и ночью. Ночью в основном «светом» (осветительными снарядами. — «Известия»). Днем — «осколками» и «дымом» (осколочно-фугасными и дымовыми снарядами. — «Известия»), — рассказывает Топчик, офицер-артиллерист 1-го Донецкого корпуса. — Работаем по пехоте противника, взводным и ротным опорным пунктам, поддерживаем нашу штурмовую пехоту.

Продвижение войск на новгородско-дзержинском направлении должно снизить угрозу для Горловки — одного из самых пострадавших городов Донбасса, который и сегодня продолжает находиться под огнем украинских боевиков.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023