Впереди Нью-Йорк: как российские войска освобождают территории ДНР

Одной из самых горячих точек линии боевого соприкосновения в ДНР с недавнего времени стало горловское направление . Главная задача бойцов 1-го Донецкого армейского корпуса — выбить украинских боевиков из Майорска и Дзержинска. А затем — освободить Нью-Йорк. Так раньше назывался донецкий поселок Новгородское, который два года назад переименовали киевские власти. После этого ВС РФ смогут выйти к стратегически важной трассе, через которую ВФУ перебрасывают подкрепления и боеприпасы на фронт. И если раньше украинские вооруженные формирования пытались держаться на горловском направлении, то сейчас дончане начали взламывать оборону врага. «Известия» побывали на передовой, чтобы своими глазами увидеть, как идут бои в районе Горловки.

Рассказ Проходчика

Сегодня, пополнившись мобилизованными из Оренбурга, бойцы 1-го корпуса продвигаются под Горловкой в направлении Майорска и Дзержинска.

— Под Горловкой продвигаемся, выравниваем позиции , — рассказывает офицер 1-го Донецкого корпуса с позывным Проходчик. — Пополнение у нас поступило. Знаю я их не так давно, но, по моим ощущениям, мужчины достойные. Если они что-то не знают, то мы научим, покажем, расскажем. Главное, чтобы берегли себя и выполняли приказы командиров .

Подразделение Проходчика, который воюет с 2014 года, а до этого работал шахтером, состоит из резервистов, прошедших весь год боев СВО.

По его словам, солдат вводят в бои постепенно — сначала дают обжиться, занимая позиции в готовых укреплениях. Подразделения мобилизованных дополняют ветеранами, которые помогают вновь прибывшим быстрее освоиться.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Людям надо с собой совладать, со своим страхом , — объясняет Проходчик . — Мы разбавляем мобилизованных опытными людьми, самих их никто никуда не пошлет. Я считаю, это было бы неправильно.

Когда в состав взвода для адаптации вводят ветеранов, проще становится всем, говорит офицер. И солдатам, которые могут следить за действиями опытных бойцов, и командиру в этом случае есть на кого опереться.

Противник на этом направлении применяет в основном стрелковое оружие и минометы. Активность артиллерии и бронетехники украинских боевиков здесь заметно снизилась — вероятно, в результате потерь и переброски резервов под Артемовск.

Скорая артиллерийская

Недалеко от позиций находится в полной готовности машина медицинской эвакуации — трофейный реанимобиль. Медсестра Ирина показывает нам кислородные баллоны, укладку лекарств и перевязочных материалов.

— Все бойцы укомплектованы аптечками. У каждого есть индивидуальный перевязочный пакет, у каждого есть жгут и обезболивание на первый момент. За этим мы следим , — рассказывает она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

По словам Ирины, в батальоне смогли выделить необходимое время, чтобы все военнослужащие прошли медицинскую подготовку, включая занятия на полигоне.

Действия пехоты поддерживает огнем наша артиллерия. На позициях — самоходные установки «Гвоздика» и буксируемая гаубица Д-1. Последняя — раритет разработки 1943-го года — была произведена в 1948-м, рассказывают бойцы. Конечно, это не полностью оригинальное орудие времен ВОВ, его отличают дульный тормоз и колеса более поздних модификаций. Но вокруг этой гаубицы уже сложилась масса шуток — например, про револьвер Нагана и фуражку, которую не выдали командиру в комплекте с орудием. А еще про то, что дедушка оставил потомкам орудие целым и поэтому его нельзя подставлять под огонь.

На самом же деле мощное орудие калибра 152 мм обладает очень надежным стволом, говорят артиллеристы. А поскольку автомобильная техника за прошедшие 80 лет изменилась очень сильно, то бывшее когда-то тяжелым орудие сегодня можно буксировать на любом грузовике . Конечно, небольшая по современным меркам дальность ограничивает нишу его применения. Поэтому в основном из Д-1 уничтожают укрепления на первой линии противника.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Работаем мы круглосуточно — и днем и ночью. Ночью в основном «светом» (осветительными снарядами. — «Известия»). Днем — «осколками» и «дымом» (осколочно-фугасными и дымовыми снарядами. — «Известия»), — рассказывает Топчик, офицер-артиллерист 1-го Донецкого корпуса. — Работаем по пехоте противника, взводным и ротным опорным пунктам, поддерживаем нашу штурмовую пехоту.