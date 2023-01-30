«Даем им ответку — на завтрак, на обед и на ужин»

На донецком направлении российские войска продолжают успешное наступление. Только за последнюю неделю 1-й армейский Донецкий корпус потеснил противника и занял выгодные позиции сразу на нескольких участках фронта. Так, в районе Майорска, одного из пригородов Горловки, ВС РФ пересекли Артемовскую трассу. Их главная задача — разгромить украинские укрепрайоны, которые полукольцом охватывают город Из них вооруженные формирования Украины восемь лет фактически уничтожали Горловку и убивали мирных жителей. И сейчас враг не планирует сдаваться. Не так давно в дело был введен 5-й штурмовой полк. Эту воинскую часть украинское командование воссоздало на базе остатков полка «Азов» (запрещен в России) и укомплектовало наиболее отмороженными националистами. «Известия» побывали в 3-й бригаде 1-го армейского корпуса, которая ведет тяжелейшие бои в районе Горловки.

Символ сопротивления

— Мы находимся на северо-западе от Горловки, в сторону Артемовска и Курдюмовки. Справа от нас работают наши коллеги из группы «Вагнер», мы идем слева. Заняли и удерживаем позиции у насосной станции. Отбиваем контратаки противника , — рассказывает офицер третьей бригады 1-го Донецкого армейского корпуса «Серб».

Сейчас бригада закрепилась на новых позициях и сдерживает контратаки противника. ВФУ отчаянно пытаются вернуть контроль над трассой, соединяющей участки фронта на севере ДНР и в центре, под Донецком. Для Украины важно сохранять и присутствие под Горловкой, где они угрожают ударом, который способен отрезать Донецкую Республику от Луганской.

Даём им ответку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Кроме того, и сама Горловка — это символ сопротивления Донбасса. Девять лет город находился в окружении и принимал на себя самые жестокие обстрелы. В разное время захватить Горловку или сделать жизнь в ней невозможной обещал почти каждый сколько-нибудь значимый украинский командир или политик. Подавляющее большинство «ползучих наступлений» и боев времени Минских соглашений происходило либо на окраинах Горловки, либо в близлежащих поселках, таких как Зайцево, Гольмовский и Доломитный.

— Мы работаем из АГС, РПГ, «подствольников» (гранатометы ГП-25 и ГП-30, которые крепятся под ствол автоматов. — «Известия»), даем им ответку — на завтраки, на обед и на ужин. Они активничают, мы стараемся давить, артиллерия наша постоянно работает, — заканчивает Серб свой рассказ.

На слове «артиллерия», как будто услышав это, из посадки несколько раз стреляет пушка и сразу слышен пуск ракет РСЗО.

Даём им ответку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

«Надавить хорошо и ВФУ отойдут»

По дороге на позиции по Горловке проезжаем известный поворот в Зайцево. Раньше он считался условной границей между относительным миром и войной. Сейчас же верхняя часть Зайцево, Доломитный и Майорск полностью освобождены. Фронт отодвинулся, но артиллерия ВФУ продолжает обстреливать многострадальные поселки. Хорошо слышна стрельба пушек БМП и тяжелых пулеметов со стороны цепочки терриконов в районе Горловской шахты 6/7. Там фронт всё еще проходит по окраине города.

Здесь гвардейцам противостоит 5-й отдельный штурмовой полк ВФУ, созданный на базе актива и ветеранов запрещенной в РФ организации «Азов». В основном противник полагается на плотный огонь артиллерии, но периодически решается на контратаки, не избегает прямого контакта.

— По моему ощущению, надавить хорошо и ВФУ отойдут, должны отойти, — объясняет Серб. — Сейчас, когда дорога между Дзержинском и Артемовском перерезана, а положение ВФУ в последнем ухудшилось, над Дзержинским гарнизоном противника нависает угроза остаться в итоге с одной дорогой — на Краматорск, а значит, оказаться в блокаде. При дальнейших успехах действий ВС РФ и группы «Вагнера» перед противником станет вопрос полного отхода от Горловки или попадания в оперативное окружение.

Даём им ответку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Артиллерия прорыва

Важную роль в боях под Головкой играет артиллерия. Каждый день пушкари 3-й бригады точным огнем разбирают украинские укрепления, подавляют огневые точки и уничтожают бронетехнику противника. Огонь по ВФУ ведут все калибры — от тяжелых и дальнобойных 152-мм гаубиц до 120-мм минометов и 100-мм противотанковых пушек.

Мы находимся на позициях артиллеристов. И только после внимательного осмотра обнаруживаем «Рапиру». Она тщательно замаскирована. Эта 100-мм противотанковая пушка считается у артиллеристов снайперской винтовкой. Как гласит военный фольклор, опытный расчет «Рапиры» на расстоянии в километр попадает в черенок лопаты.

Такие орудия работают с коротких (по артиллерийским меркам) дистанций, поэтому находятся близко к передовой. В начале наступления горловские гвардейцы скрытно ставили их всего в двух-трех километрах от линии фронта, а потом поддерживали продвигающуюся пехоту огнем, перенося его по дальности. Несмотря на то что «Рапира» считается противотанковой, их расчеты успешно подавляли укрепления и огневые позиции и даже уничтожали грузовые автомобили украинских боевиков.

Даём им ответку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Командир показывает построившийся перед стрельбой расчет, в котором все воюют с 2014–2015 годов, пройдя все этапы обороны Горловки. А за время СВО у бойцов-артиллеристов — освобождение нескольких городов. Сегодня же солдаты вернулись ближе к дому, снова защищают родные стены.

— Когда нашу бригаду перекинули на Волноваху, горловские резервисты смогли сдержать ВФУ. А когда мы (3-я бригада) вернулись, боевики получили по зубам. Мы их откинули на направлении Майорска, Верхнеторецкое выбили, Новобахмутку выбили, Новолуганское, совместно с группой «Вагнера» взяли Кодему, трасса на Артемовск сейчас под нашим контролем, — перечисляет офицер-артиллерист знаковые топонимы в Донбассе. По его мнению, успешное контрнаступление ВФУ под Горловкой невозможно, независимо от того, какую тактику и какую технику применит противник.

Командир расчета с позывным Повар рассказывает, как в одном из населенных пунктов их расчет в боях в застройке уничтожил танк, вышедший из-за перекрестка. Против современных танков «Рапира» может действовать только в борт, и это требует не только грамотного выбора позиции, но в первую очередь самообладания всех солдат, выжидающих тяжелую машину на короткой дистанции.

Даём им ответку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Из-за наших спин бойцы расчета громким шепотом подсказывают Повару, чтобы он не забыл про количество уничтоженных бронеавтомобилей. Но Повар отказывается. Говорит, что в поражении фугасными снарядами легкой техники ничего особенного, кроме точности, нет.

Звучит команда «Расчет, к бою!» Уже подсчитано, что открытие ответного огня у украинских контрбатарейщиков по «Рапирам» занимает не менее шести минут. У этой пушки пологая траектории снарядов. И она серьезно затрудняет засечку огневых позиций противотанковых пушек артиллерийскими радарами, которые были переданы Киеву США. Для сравнения: по минометам ответный огонь может быть открыт за четыре минуты . Поэтому командир строго следит не только за данными стрельбы, но и за секундомером.

Слаженная работа по цели занимает около 4 минут 45 секунд, включая маскировку. Времени для ухода более чем достаточно.

Даём им ответку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм