В рядах боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) наблюдаются пессимистичный настрой и критическое отношение к военному руководству. Об этом 13 марта сообщает издание INews.

«Иностранный журналист, который недавно посетил Бахмут, заявил..., что настроение становится всё более пессимистичным, поскольку солдаты сомневаются в целесообразности тяжелых потерь за сильно разрушенный город с ограниченным стратегическим значением», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в ВСУ назревает недовольство в адрес военного руководства. Согласно информации издания, в частности, критике подвергается командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский.

Кроме того, существует вероятность окружения Артемовска, что приведет к большим потерям и подорвет планы начать контрнаступление.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal отметила факт того, что ВСУ несут большие потери под Артемовском из-за отсутствия дорог для эвакуации раненых. По информации издания, потери ВСУ усилились из-за того, что мощеные дороги оказались недоступны для эвакуации раненых и подвоза боеприпасов. При этом альтернативные грунтовые дороги непроходимы для большинства колесных транспортных средств.

Тогда же командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский назвал ситуацию в районе Артемовска сложной. По его словам, ВСУ продолжают сопротивление.

До этого, 12 марта, командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины Денис Ярославский заявил, что украинская армия может попасть в котел в Артемовске, как это было в Дебальцево в 2015 году. Он указал на схожесть ситуаций, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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